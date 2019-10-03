Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. OGM sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında açıklandı. Vatandaşlar sonuçlara http://isealim.ogm.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2019

​Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında başvuruları alınan sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar, 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş olup başvuruda bulunan adaylar, sonuçları http://isealim.ogm.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların 07.10.2019-28.10.2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 - Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat edilen unvanlarda tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;

- Verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,

yerine, en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle tercih ettiği illere göre sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

İSTENEN BELGELER NELERDİR?

a) Özgeçmiş

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için)

d) İlgili KPSS puanını gösteren sınav sonuç belgesi

e) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

f) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

g)Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için Avukatlık Ruhsatnamesi

ğ)Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı ön lisans programlarından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

h)-Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olduklarını gösterir belge, sürücü belgesi fotokopisi

ı) 29.08.2019 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Adaylarda Aranacak Genel Şartlar” başlıklı 2. Bölümünün 2 inci maddesinde yer alan şartın kontrolünün tespiti için,

-Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin kayıt belgesi

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır.