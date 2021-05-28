Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamOruç Reis Gemisi'ni özel sektör işletecek - Haberler
ABONE OL

MTA, Oruç Reis Gemisi için hizmet alım ihalesi açtı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi Oruç Reis'i özel sektör işletecek. Maden Tetkik Arama tarafından açılan hizmet alım ihalesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 731 takvim gününü kapsayan işletme ihalesine konsorsiyumlar teklif veremeyecek

Oruç Reis Gemisi'ni özel sektör işletecek - Haberler
HABERTURK.COM

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(MTA),Türkiye'nin ilk yerli ve milli araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis'in işletilmesi hizmeti için ihale açtı. MTA'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açık ihale usulü ile ihale edilecek hizmet alımı işi 731 takvim gününü kapsıyor. İhale 11 Haziran 2021 günü saat 11:00'da yapılacak.

İstekliler; son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4,500 grostondan büyük araştırma, yük veya
yolcu gemisi işlettiğine belgeleri (Document of Compliance - DOC, Safety Management Certificate - SMC, Safety Management
System - SMS) teklifleri kapsamında sunacak.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kadınların teknolojinin geleceğinde eşit fırsatlara sahip olması için çalışacağız'
İŞ-YAŞAM'Kadınlara eşit fırsat için çalışacağız'
Fed toplantısı ne zaman? Fed kararı ne olur?
İŞ-YAŞAMFed toplantısı ne zaman?
İSO Başkanı Bahçıvan: Dönen varlıklar kendisini enflasyona karşı koruyor
İŞ-YAŞAM'Yeniden değerleme önemli bir ihtiyaç'
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
İŞ-YAŞAMİşsizlik maaşı başvuruları düştü
e-Defterler için süre bir hafta uzatıldı
İŞ-YAŞAMe-Defterler için süre bir hafta uzatıldı
Türk-İş: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2.830.17 TL
İŞ-YAŞAMTürk-İş: Açlık sınırı 2.830.17 liraya çıktı
Avdagiç: KDV indirimlerinin salgın bitene kadar uzatılması firmalarımızı güçlü tutacaktır
İŞ-YAŞAMİTO'dan "KDV indirimleri devam etsin" çağrısı
İş Bankası'ndan dış ticarette ilk canlı blok zincir işlemi
İŞ-YAŞAMİş Bankası'ndan dış ticarette ilk canlı blok zincir ...
TÜİK tahıl üretim tahminlerini açıkladı
İŞ-YAŞAMTÜİK tahıl üretim tahminlerini açıkladı
Tütün ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişti
İŞ-YAŞAMTütün ve içeceklerde ÖTV düzenlemesi