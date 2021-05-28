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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü(MTA),Türkiye'nin ilk yerli ve milli araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis'in işletilmesi hizmeti için ihale açtı. MTA'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açık ihale usulü ile ihale edilecek hizmet alımı işi 731 takvim gününü kapsıyor. İhale 11 Haziran 2021 günü saat 11:00'da yapılacak.

İstekliler; son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4,500 grostondan büyük araştırma, yük veya

yolcu gemisi işlettiğine belgeleri (Document of Compliance - DOC, Safety Management Certificate - SMC, Safety Management

System - SMS) teklifleri kapsamında sunacak.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.