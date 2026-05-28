Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi!

        Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi!

        Fransa Açık'ta tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü turda!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, üçüncü tura çıktı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde 4 kez grand slam şampiyonu Osaka, Hırvat Donna Vekic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

        Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Rus Diana Shnaider (25), Ukraynalı Oleksandra Oliynykova ve Polonyalı Maja Chwalinska rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

        Tek erkeklerde ise İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Wu Yibing karşısında 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

        Erkeklerde ABD'li Learner Tien (18) ve Zachary Svajda ile Şilili Alejandro Tabilo adlarını üçüncü tura yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıktan kılığa giren hırsız kadınlar suç makinesi çıktı

        İstanbul'da üç ayrı ilçede milyonluk ev hırsızlığı gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda hırsızların 6 kadın olduğu tespit edildi. Tanınmamak için kılıktan kılığa girerek yüzlerini kapatan şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 kadın hırsız suç makinesi çıktı. ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını