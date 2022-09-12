Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin 8 aylık performansını Habertürk’e değerlendirdi.

Eroldu, Ocak-Ağustos döneminde üretimin yüzde 2.3 artarken, ihracatın yüzde 0.7, iç pazarın da yüzde 7.5 azaldığını hatırlatarak, “Yüzdesel değişimler üretim ve ihracatta artış ve azalış yönlü görülse de değer olarak birbirlerine çok yakın seyrettiğini söyleyebiliriz” dedi.

Dünyada birçok kritik gelişmenin aynı anda yaşandığını vurgulayan Eroldu, "Küresel otomotiv sanayiinde ve ticaret ortamında birçok kritik gelişmenin eş zamanlı yaşandığı bu süreçte iş sonuçlarının etkisini belirli bir etkiye bağlamak yanıltıcı olacaktır. Çip krizi etkisi dünya genelinde ciddi seviyede yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünya genelinde yaşanan jeopolitik gelişmeler, gerekse pandemi etkilerinin halen devam etmesi sebebiyle, Avrupa’da ve ülkemizde üretim rakamları üzerinde tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisi halen önemli ölçüde hissediliyor” ifadelerini kullandı.

Eroldu, iç pazar ile ilgili olarak da, “Krediye erişim, enflasyon, fiyat artışları, araç bulunurluğunda süre gelen aksaklıklar sebebiyle daralma söz konusu” görüşünü paylaştı.

AVRUPA’DA PAZAR DARALDI

OSD Başkanı Cengiz Eroldu’nun açıklamalarının ardından, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göz atmakta fayda var.

Buna göre, Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 18 oranında daraldı. Ocak-Haziran döneminde kıta genelinde otomobil satışları yüzde 17, hafif ticari araç satışları ise yüzde 26 oranında azaldı. Bu dönemde Avrupa ülkelerindeki ticari araç satışları da yüzde 20 oranında düştü.

Avrupa’daki 6 aylık sonuçlar kuşkusuz yerli sanayinin performansını etkiledi.

Fakat, her ne kadar ACEA en son Haziran ayı verilerini açıklamış olsa bile, Ağustos ayında Avrupa pazarlarında bir hareketlilik yaşandığı görülüyor.

DENİZ AŞIRI İHRACATTA REKOR ARTIŞ

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Ağustos’ta Türk tedarik endüstrisi yüzde 12 artışla 1 milyar 67 milyon dolar ihracata imza atarken, otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda yüzde 13 artışla 133 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 16 artış olurken, önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 23, Rusya'ya yüzde 16, Fransa'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 48, Polonya'ya yüzde 17 ihracat artışı yaşandı.

Öte yandan, Ağustos’ta binek otomobillerde önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 48, İtalya'ya yüzde 23, Polonya'ya yüzde 60, İsrail'e yüzde 63, Fas'a yüzde 186 ihracat artışı görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise ABD'ye yüzde 339, Avustralya'ya yüzde 465 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Almanya'ya yüzde 172, İtalya'ya yüzde 850, Portekiz'e yüzde 353 ihracat artışı görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise yüzde 54 artarak 106 milyon dolar oldu.

Ağustos ayı verileri, 8 aylık ihracatın düşmesini engelleyemese de, özellikle ticari araç tarafında kaydedilen yüksek ihracat artışı ile Avrupa harici diğer pazarlara yapılan ihracatta yaşanan yükselişin, üretim tarafında çarkların kesintisiz dönmesine yol açtığı görülüyor.