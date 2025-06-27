Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu 3 taksitle ödemeyi hedefliyor.
Galatasaray’ın gözü kulağı Victor Osimhen’de.
Sarı-kırmızılıların, kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Victor Osimhen’den gelecek karar, kulübün tüm transfer planlarını doğrudan etkiliyor.
Bonservisi Napoli’de bulunan 26 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli tam 75 milyon Euro.
Bu bedel, 15 Temmuz tarihine kadar geçerli ve Galatasaray yönetimi bu süre dolmadan oyuncudan net bir yanıt almak istiyor.
Çünkü kulübün hem maaş bütçesi hem de bonservis harcaması, Osimhen transferine göre şekillenecek.
Galatasaray, yalnızca bonservis değil, maaş anlamında da büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalacak.
Osimhen’e önerilen yıllık ücretin 15 milyon Euro’su garanti maaş olarak belirlendi.
Sarı-kırmızılılar, Napoli ile pazarlıklarda da farklı bir formül üzerinde duruyor.
Yönetimin planı, 75 milyon Euro’yu üç transfer dönemine bölerek, her dönemde 25 milyon Euro ödemek.
Böylece kulübün kasasından bu yaz yalnızca 25 milyon Euro çıkacak ve diğer transferlere de bütçe kalacak.
Ancak tüm bu hamleler, Osimhen’in kararına bağlı. Nijeryalı yıldızın Galatasaray’a “evet” demesi halinde, yönetim kaleci transferinden hücum hattına kadar tüm planları hızla devreye sokacak.
Osimhen’in cevabı gecikir ya da olumsuz olursa, Galatasaray farklı bir rotaya yönelecek. Sarı-kırmızılılarda gözler artık sadece Napoli’nin golcüsünde.