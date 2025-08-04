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        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor Osman Zeki Korkmaz: Sivaslılar takımıyla gurur duyacak - Futbol Haberleri

        Osman Zeki Korkmaz: Sivaslılar takımıyla gurur duyacak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar, bu takımı izlediklerinde gurur duyacaklar. Organize, ne yaptığını bilen ve keyif veren bir takım olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 04.08.2025 - 22:37
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        "Sivaslılar takımıyla gurur duyacak"
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        Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Büyük oranda kadro yapılanmasını tamamladıklarını belirten Korkmaz, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde aramıza katılacak 1-2 oyuncu daha olabilir. Ardından artık tüm gücümüzle lige odaklanacağız. Öncelikle, tüm Sivaslılara ve Sivassporlulara keyif ve gurur veren bir takım oluşturacağız. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine bizi bu ligde hedefe taşıyacak oyuncular arayışımız vardı. Ekonomik yükten bahsetmemizin nedeni de burada çok dikkatli ve hassas davranmamız gerektiğindendir." ifadelerini kullandı.

        Korkmaz, sadece kısa vadeli reaksiyonlarla transfer politikası gütmeleri halinde Sivasspor'u yıllarca içinden çıkılamayacak bir ekonomik darboğaza sokabileceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kulübün geleceğini düşünerek bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekti. Hem ekonomimize uygun hem de sahada bizi temsil edebilecek isimleri bulmak hedefimizdi. Bu da doğal olarak transfer sürecini biraz uzattı. Biz de bu süreçte zaman zaman yıprandık. Ancak çok sayıda oyuncu almak yerine, uygun koşullarda, doğru isimleri kadroya katmayı tercih ettik. Bazen bir planlama yaparsınız ama sahada oluşan sinerjiye göre ihtiyaçlar netleşir. Belki hücum hattında bir takviye daha gündeme gelebilir. Bu konuda kendimizi açık tutuyoruz. Yönetim, ekonomik yapı ve teknik heyet olarak ortak bir şekilde hareket ediyoruz. Futbolun sonucunu kimse bilemez, ama sahada izlerken keyif veren ve umut vadeden bir Sivasspor olacak. Biz tüm dünyadaki Sivaslılardan bu sezon birlik ve dayanışma bekliyoruz. Çünkü bu sezon, kendi içimize kapanarak, omuz omuza vererek güçlü olma zamanı. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki dünyanın neresinde olursa olsun Sivaslılar, bu takımı izlediklerinde gurur duyacaklar. Takımın sahada koyduğu mücadeleyle hem keyif alacak hem de gururlanacaklar. Organize, ne yaptığını bilen ve keyif veren bir takım olacağız."

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