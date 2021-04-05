Osmangazi'ye 1.6 milyar TL'lik ödeme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamOsmangazi'ye 1.6 milyar TL ödeme - Haberler
ABONE OL

Osmangazi'ye 1.6 milyar TL'lik ödeme

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci yarısına (1 Temmuz-31 Aralık) ilişkin “garanti” kapsamında 1.6 milyar lira ödeme yapıldı. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta içinde yapıldığını söyledi. Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılı için 3.3 milyar TL’nin üzerinde garanti ödemesi yapıldı. Sırada, Kuzey Çevre ve Ankara-Niğde otoyolları bulunuyor.

Osmangazi'ye 1.6 milyar TL ödeme - Haberler
Osmangazi'ye 1.6 milyar TL'lik ödeme
0:00 / 0:00

Türkiye; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli, Aydın-Denizli Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projelerini yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa etti.

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. İlk inşa edilenlere dolar, son dönemde gerçekleştirilenlere de Euro üzerinden garanti verildi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

OSMANGAZİ’YE 2020 YILI İÇİN İKİNCİ ÖDEME

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, garanti ödemeleri 6 aylık dönemler halinde yapılıyor.
(2018 yılında yaşanan kur şoku sonrasında böyle bir karar alındı. Daha önce ödemeler yıllık yapılıyordu.)

Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılının ilk yarısı için 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750 milyon TL garanti ödemesi yapılmıştı.

Şirkete, 2020 yılının ikinci yarısı için de 1.6 milyar TL’lik garanti ödemesi gerçekleştirildi. İşletmeci şirkete yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını söyledi. Böylece, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılı için ödenen tutar, 3.3 milyar TL’nin üzerine çıktı.

İŞTE YENİ ÖDEMELER

Sırada, Kuzey Çevre Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu bulunuyor. Ankara-Niğde, 330 kilometre uzunluğunda bir otoyol. Otoyol, Ankara ile Niğde’yi ve dolayısıyla Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde illerini birbirine bağlıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çiftçiye geçen yıl 1.3 milyar lira hasar tazminatı ödendi
İŞ-YAŞAMÇiftçiye 1.3 milyar TL hasar tazminatı
Martta fiyatı en fazla artan- azalan ürünler açıklandı
İŞ-YAŞAMMart ayı zam şampiyonu karnabahar
Son dakika haberi: TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
İŞ-YAŞAMMart ayı enflasyonu açıklandı
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
İŞ-YAŞAMPiyasalarda pozitif seyir
Kanal İstanbul projesine çok yakın bir zamanda başlanacak
İŞ-YAŞAMKanal İstanbul'da ihale hazırlığı sürüyor
Geçen yıl 2 milyar liralık rekabet cezası kesildi
İŞ-YAŞAMRekabet ihlallerine 2 milyar TL ceza
Rusya'ya domates ihracatında kota dolmak üzere
İŞ-YAŞAMDomateste kota doluyor
İklimlendirme sektöründen 3 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM165 ülkeye ürün sattılar
THY, Türkistan’a uçuş başlatmayı planlıyor
İŞ-YAŞAMTHY'den Türkistan’a direk uçuş
Emekliler, kamuya ait eğitim ve sosyal tesislerinden bu yıl ücretsiz yararlanmak istiyor
İŞ-YAŞAMEmeklilerden ücretsiz sosyal tesis talebi