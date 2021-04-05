Osmangazi'ye 1.6 milyar TL'lik ödeme 0:00 / 0:00

Türkiye; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Avrasya Tüneli, Aydın-Denizli Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projelerini yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle inşa etti.

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. İlk inşa edilenlere dolar, son dönemde gerçekleştirilenlere de Euro üzerinden garanti verildi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

OSMANGAZİ’YE 2020 YILI İÇİN İKİNCİ ÖDEME

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, garanti ödemeleri 6 aylık dönemler halinde yapılıyor.

(2018 yılında yaşanan kur şoku sonrasında böyle bir karar alındı. Daha önce ödemeler yıllık yapılıyordu.)

Bu kapsamda Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol Yatırım AŞ’ye, 2020 yılının ilk yarısı için 29 Eylül Salı günü 1 milyar 750 milyon TL garanti ödemesi yapılmıştı.

Şirkete, 2020 yılının ikinci yarısı için de 1.6 milyar TL’lik garanti ödemesi gerçekleştirildi. İşletmeci şirkete yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta yapıldığını söyledi. Böylece, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılı için ödenen tutar, 3.3 milyar TL’nin üzerine çıktı.

İŞTE YENİ ÖDEMELER

Sırada, Kuzey Çevre Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu bulunuyor. Ankara-Niğde, 330 kilometre uzunluğunda bir otoyol. Otoyol, Ankara ile Niğde’yi ve dolayısıyla Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde illerini birbirine bağlıyor.