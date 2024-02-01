Osmaniye Bahçe'de korkutan deprem! İşte 1 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Şubat Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 1 Şubat sabahın ilk saatlerinde Osmaniye Bahçe'de deprem oldu. İşte 1 Şubat 20024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 1 Şubat Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 1 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...
OSMANİYE BAHÇE'DE DEPREM!
AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 07:32'de Osmaniye Bahçe'de 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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