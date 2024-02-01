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        Haberler Gündem Osmaniye Bahçe'de korkutan deprem! 3 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile biraz önce deprem mi oldu?

        Osmaniye Bahçe'de korkutan deprem! İşte 3 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Şubat Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 1 Şubat sabahın ilk saatlerinde Osmaniye Bahçe'de deprem oldu. İşte 3 Şubat 20024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 00:25 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:25
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        Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 1 Şubat Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 3 Şubat 2024 son dakika deprem haberleri...

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        OSMANİYE BAHÇE'DE DEPREM!

        AFAD tarafından yayınlanan verilere göre saat 07:32'de Osmaniye Bahçe'de 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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