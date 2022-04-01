Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Osmaniye'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Osmaniyeli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Osmaniye iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYESİ