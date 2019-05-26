Spor Toto 1. Lig play-off yarı final 2. maçında Osmanlıspor, Gazişehir'i ağırlıyor. İlk karşılaşmayı Gazişehir 2-0 kazanmıştı. Turu geçen takım finalde Hatayspor'la Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
OSMANLISPOR - GAZİŞEHİR
STAT: Eryaman
SAAT: 21:00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: BeIN SPORTS MAX HD 1
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Hasan, Numan, Mehmet, Muhammed, Mathew, Ayuk, Mertan, Burhan, Todorovic, Magaye
TEKNİK DİREKTÖR: Osman Özköylü
GAZİŞEHİR: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Mehmet, Segbefia, Gökhan, Bjarnason, Oğuz, Erhan, Oğulcan
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
İlk maçı evinde 2-0 kazanan Gazişehir Gaziantep, Ankara deplasmanına skor avantajıyla gidiyor. Gaziantep ekibi, Ankara'dan final biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor.
Hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'da kampa giren Gaziantep temsilcisinde, Osmanlıspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Osmanlıspor maçı öncesinde Gaziantep'teki taraftarlar da unutulmadı. Kentteki belediyeler tarafından deplasmana gidemeyecek taraftarlar için Şehitkamil Sanat Merkezi önünde kurulacak dev ekranda Osmanlıspor maçının izlenmesi sağlanacak.
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