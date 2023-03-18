"2023'TE YAKLAŞIK 50 SINAV GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bu yıl yaklaşık 50 sınav yapacaklarını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: "2022'de 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum."