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ÖSYM sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

ÖSYM'nin 2023 yılına ilişkin yeni takvimi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Fakat YKS'nin seçim zamanına denk gelmesinden dolayı ÖSYM bir açıklama daha yapmış ve sınav tarihini ertelediğini belirtmişti. ÖSYM'nin 2023 yılında düzenleyeceği sınavlara girecek olan adayların araştırdığı takvim bilgisi hakkında netleşenleri haberimizin devamında sizler için derledik.

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  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2023 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine bile girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. İşte, KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınav tarihleri...
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle çakışmasından dolayı yeni bir duyuru ile ÖSYM tarihleri geri çekmişti.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu sene yapılacak olan sınavların tarihlerine ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Fakat açıklanacak olan yeni takvim içerisinde sadece YKS sınavlarının takviminin değişmesi bekleniyor.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    2023 YKS NE ZAMAN?

    2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

    Son gelen bilgilere göre YKS için belirlenen tarihin seçim sürecine denk gelmesinden dolayı ÖSYM tarafından yeni bir değerlendirme kararı alındı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili yeni bir açıklama henüz gelmedi.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    2023 yılı içerisinde KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak fakat bilindiği üzere KPSS lisans sınavları her yıl yapılıyor. Buna göre; ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin duyurduğu takvimde yeni bir değişiklik meydana gelmez ise; MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de yapılacak.

    2023 ALES NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvimin üzerinde bir değişiklik olmazsa; akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.
  • ÖSYM sınav takvimi 2023 açıklandı mı? KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES sınavları ne zaman?

    2023 DGS NE ZAMAN?

    İki yıllık üniversite eğitimi alan fakat bunu dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan yeni takvimde herhangi bir değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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