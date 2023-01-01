2023 YKS NE ZAMAN?



2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.



Son gelen bilgilere göre YKS için belirlenen tarihin seçim sürecine denk gelmesinden dolayı ÖSYM tarafından yeni bir değerlendirme kararı alındı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili yeni bir açıklama henüz gelmedi.