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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı - İş-Yaşam Haberleri

        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı

        E-ticaret sitelerinde satılan sahte jetonlar benzin istasyonlarında bulunan self-servis oto yıkama hizmetini ücret ödemeden kullanmak isteyenler tarafından rahatlıkla satın alınıyor. Sahte jeton alıp yıkama hizmetinden 'ucuza faydalanan' kullanıcıların memnuniyetlerini paylaştıkları yorumlar ise 'pes artık' dedirtiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:32
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        Son dönemde oto yıkama ücretlerine zam üstüne zam gelirken, özellikle benzin istasyonlarında bulunan self-servis yıkama hizmeti daha popüler hale geldi

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        Söz konusu hizmetten faydalanmak için müşteriler belli bir ücret karşılığı jeton alıyor ve jetonu kullanarak araçlarını yıkayabiliyor. Self-servis yıkama, aracı yıkamacıya götürmeye göre çok daha ucuz olsa sahte jeton dolandırıcılığı her geçen gün artmaya devam ediyor

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        Bunun en öönemli nedenlerinden birisi sahte jetonlara erişimin kolaylığı. E-ricaret sitelerinde 'yıkama' uyumlu sahte jetonlar satılıyor. Söz konusu jetonların 100 adedi 650 liraya satılıyor

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        Yasal ücreti ödemek yerine sahte jetonlarla araçlarını yıkayanların e-ticaret sitelerinde yaptığı yüzsüz yorumlar son dönemde sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı benzin istasyonunda 50 liraya satılan jeton yerine 7 liraya araç yıkattığını gurrula yazarken, satın aldığı ürüne de 5 yıldız verdi

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        Bir diğer 'memnun müşteri' sahte jetonların Total benzin istasyonunda çalıştığını belirtip, 100 yerine 102 jeton gönderen satıcıya teşekkürlerini iletti

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        Aracını yıkamak için sahte jeton temin ettiğini ifade eden bir başka kullnıcının paketlemeyi beğendiği yorum da dikkat çekti

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        Sahte jetonlar pek çok hesap tarafından satılırken görsellerde ve açıklamada boyut detayları da yer alıyor

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        Normal ücretini ödemek yerine sahte jetonu tercih eden bir başka kullanıcı yaptığı yorumda aracını her gün canı sıkıldıkça yıkadığını belirtti

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        Bir diğer kullanıcı ise aldığı jetonların 'yıkama ile uyumlu' olduğunu itiraf ederken satın alma sonrasında ürüne indirim gelmesinden şikayet etti

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        Oto yıkama için sahte jeton aldığını belirten bir kullanıcı satıcının profesyonelliğini takdir etti

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