Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı

Söz konusu hizmetten faydalanmak için müşteriler belli bir ücret karşılığı jeton alıyor ve jetonu kullanarak araçlarını yıkayabiliyor. Self-servis yıkama, aracı yıkamacıya götürmeye göre çok daha ucuz olsa sahte jeton dolandırıcılığı her geçen gün artmaya devam ediyor