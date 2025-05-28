Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
E-ticaret sitelerinde satılan sahte jetonlar benzin istasyonlarında bulunan self-servis oto yıkama hizmetini ücret ödemeden kullanmak isteyenler tarafından rahatlıkla satın alınıyor. Sahte jeton alıp yıkama hizmetinden 'ucuza faydalanan' kullanıcıların memnuniyetlerini paylaştıkları yorumlar ise 'pes artık' dedirtiyor
Son dönemde oto yıkama ücretlerine zam üstüne zam gelirken, özellikle benzin istasyonlarında bulunan self-servis yıkama hizmeti daha popüler hale geldi
Söz konusu hizmetten faydalanmak için müşteriler belli bir ücret karşılığı jeton alıyor ve jetonu kullanarak araçlarını yıkayabiliyor. Self-servis yıkama, aracı yıkamacıya götürmeye göre çok daha ucuz olsa sahte jeton dolandırıcılığı her geçen gün artmaya devam ediyor
Bunun en öönemli nedenlerinden birisi sahte jetonlara erişimin kolaylığı. E-ricaret sitelerinde 'yıkama' uyumlu sahte jetonlar satılıyor. Söz konusu jetonların 100 adedi 650 liraya satılıyor
Yasal ücreti ödemek yerine sahte jetonlarla araçlarını yıkayanların e-ticaret sitelerinde yaptığı yüzsüz yorumlar son dönemde sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kullanıcı benzin istasyonunda 50 liraya satılan jeton yerine 7 liraya araç yıkattığını gurrula yazarken, satın aldığı ürüne de 5 yıldız verdi
Bir diğer 'memnun müşteri' sahte jetonların Total benzin istasyonunda çalıştığını belirtip, 100 yerine 102 jeton gönderen satıcıya teşekkürlerini iletti
Aracını yıkamak için sahte jeton temin ettiğini ifade eden bir başka kullnıcının paketlemeyi beğendiği yorum da dikkat çekti
Sahte jetonlar pek çok hesap tarafından satılırken görsellerde ve açıklamada boyut detayları da yer alıyor
Normal ücretini ödemek yerine sahte jetonu tercih eden bir başka kullanıcı yaptığı yorumda aracını her gün canı sıkıldıkça yıkadığını belirtti
Bir diğer kullanıcı ise aldığı jetonların 'yıkama ile uyumlu' olduğunu itiraf ederken satın alma sonrasında ürüne indirim gelmesinden şikayet etti