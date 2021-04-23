Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Otokar ilk çeyrekte cirosunu yüzde 91 artırdı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2021 ilk 3 ay finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında ihracat anlaşmalarına imza attığı belirtilen şirketin, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 91 artırarak 877 milyon TL'lik ciro elde ettiği kaydedildi. Ocak-Mart döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artırarak 69 milyon dolar seviyesine çıkaran Otokar'ın, net kârını ise 107 milyon TL seviyesine yükselttiği bildirildi

Otokar ilk çeyrekte cirosunu yüzde 91 artırdı
HABERTURK.COM

Otokar, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Pandeminin etkilerine rağmen global bir marka olma hedefi ile çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Müdür Serdar Görgüç, "Güvenli üretim uygulamalarımız ve zamanında alınan önlemler sayesinde üretimde aksamalar yaşamadan, aldığımız siparişlerin teslimatlarına odaklandık. Bu gelişmeler sonucunda önceki yılın aynı dönemine kıyasla ilk çeyrekte yüzde 91’lik artışla 877 milyon TL ciro elde ettik, net kârımızı ise 107 milyon TL seviyesine yükselttik” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde üretim adetlerini de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırdıklarını ifade eden Serdar Görgüç, iç pazar ve ihracat çalışmalarıyla ilgili olarak, "Geçen yıl iç pazardaki en büyük otobüs alım ihalesini kazandık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’a otobüs teslimatlarına başladık. İptal edilen fuarlar ve seyahat engellerine rağmen hedef pazarlarımızla iletişimimizi ve ilişkilerimizi sürdürdük. İlk çeyrekte ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artırarak 69 milyon dolar düzeyine çıkardık” açıklamasını yaptı.

Görgüç, önümüzdeki dönemde ticari araçlarda yurt içindeki güçlü pazar pozisyonunu koruyarak ihracata odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Huawei'nin otomobili ortaya çıktı - haberler
OTOMOBİLHuawei'nin otomobili yüzünü gösterdi
Renault ilk çeyrekte satışlarını artırdı
OTOMOBİLRenault ilk çeyrekte satışlarını artırdı
Jaguar Land Rover da üretime çip arası veriyor
OTOMOBİLÇip krizi İngiltere'ye sıçradı
Mercedes EQB'nin üzerindeki örtü kalktı
OTOMOBİLGLB'nin elektrikli kardeşi ortaya çıktı
Hyundai'nin kârında rekor artış
OTOMOBİLKorelinin kârında rekor artış
Daimler 2 fabrikasında üretime çip arası veriyor
OTOMOBİLÇip krizi çalışma saatlerini kıstı
Ford Trucks ihracatta kendi rekoru kırdı
OTOMOBİLFord Trucks ihracatta kendi rekoru kırdı
Türkiye Avrupa otomobil pazarında 6'ıncı oldu
OTOMOBİLTürkiye Avrupa pazarında 6'ıncı oldu
Petlas'tan 250 milyon dolarlık ihracat hedefi
OTOMOBİLİhracatta yüzde 25 artış hedefliyor
OYDER'de nöbet değişimi
OTOMOBİLOYDER'de nöbet değişimi