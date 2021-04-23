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Otokar, 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Pandeminin etkilerine rağmen global bir marka olma hedefi ile çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Müdür Serdar Görgüç, "Güvenli üretim uygulamalarımız ve zamanında alınan önlemler sayesinde üretimde aksamalar yaşamadan, aldığımız siparişlerin teslimatlarına odaklandık. Bu gelişmeler sonucunda önceki yılın aynı dönemine kıyasla ilk çeyrekte yüzde 91’lik artışla 877 milyon TL ciro elde ettik, net kârımızı ise 107 milyon TL seviyesine yükselttik” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde üretim adetlerini de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırdıklarını ifade eden Serdar Görgüç, iç pazar ve ihracat çalışmalarıyla ilgili olarak, "Geçen yıl iç pazardaki en büyük otobüs alım ihalesini kazandık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT’a otobüs teslimatlarına başladık. İptal edilen fuarlar ve seyahat engellerine rağmen hedef pazarlarımızla iletişimimizi ve ilişkilerimizi sürdürdük. İlk çeyrekte ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artırarak 69 milyon dolar düzeyine çıkardık” açıklamasını yaptı.

Görgüç, önümüzdeki dönemde ticari araçlarda yurt içindeki güçlü pazar pozisyonunu koruyarak ihracata odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.