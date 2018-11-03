Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Yılın bitmesine iki ay kala gelen düzenlemenin zor günler yaşayan sektörde stokları eritmeye katkı sağlayacağı belirtiliyor. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanya haberleri geliyor.

Bu markalardan Fransız Renault, Kasım ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 45 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.

200 BİN TL'YE KADAR KREDİ KULLANDIRIYOR

Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak olanlara ise, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için ise Renault, maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2.49 sabit faiz oranı ile birlikte 4 bin TL indirim sunuyor. Nakit alımlarda da 4 bin TL nakit alım indirimi bulunuyor.

Ayrıca Renault modellerinin bazı versiyonlarında da peşin alımlarda ve en çok 200 bin TL kredi kullanacak müşterilere özel 45 bin TL’ye varan indirim sunuluyor. Captur 0.9 TCe 90 bg Touch ve Clio 1.5 dCi 90 bg Icon versiyonlarına özel 25 bin TL indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 15 bin TL, Megane Sedan 1.2 Tce EDC 130 bg Icon versiyonunda 40 bin TL, Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda ise 45 bin TL indirim mevcut.

Kasım ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri için Clio 73 bin 600 TL, Captur 87 bin 50 TL, Kadjar 116 bin 250 TL, Koleos 176 bin 550 TL, Kangoo 83 bin 550 TL, Trafic 113 bin 250 TL ve Master 118 bin 50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

CİTROEN'DEN 12 AYA YÜZDE 0 FAİZ

Kasım ayında ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz imkanı sunan bir diğer marka Citroën, C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz sunuyor. C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerindeki alımlarda ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz sunuluyor.

(Emre Doğueri)

C3'LER 70 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Citroën Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, "Kasım kampanyamızda ÖTV indirimini birebir yansıttığımız fiyatların üzerine ek olarak kampanya indirimini güçlendirip, 60 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sunuyoruz. Kasım-Aralık aylarında geçerli olacak ÖTV ve KDV indiriminin, son aylarda ve geçen seneye göre ertelenen müşteri talebini tekrardan canlandıracağını düşünüyoruz. Hurda desteğini de göz önünde bulundurursak, başlangıç fiyatımız C-Elysée modelimizde 69 bin 500 TL’ye, C3 modelimizde 70 bin TL’ye, Berlingo Kombi’de ise 83 bin 535 TL’ye inmiş durumda" dedi.

FİYATLARI 13 BİN TL AŞAĞI ÇEKTİ

Japon otomotiv üreticisi Nissan, Kasım ayında başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerini 30 Kasım'a kadar geçerli olacak yüzde 0 faiz kampanyasıyla destekliyor. Tüm modellerde faiz oranını “yüzde 0” olarak belirleyen Nissan, 50 bin TL’ye varan kredi tutarları için 12 aya varan vade sunuyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, "ÖTV ve KDV indirimlerini, son dönemde otomotiv sektöründe yaşanan düşüşü durduracak ve talebi yeniden canlandıracak çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kasım ayında mevcut fiyatlarımızı koruyoruz ve Ekim ayında başlattığımız tüm modellerde yüzde 0 faiz kampanyasını da Kasım ayında sunuyoruz" dedi.

(Sinan Özkök)

Kampanya kapsamında Nissan Qashqai otomatik vites seçeneğinde Kasım ayı boyunca 13 bin 400 TL ÖTV indirimiyle 121 bin 500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, dizel Qashqai’ler ise 136 bin 920TL’den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Nissan Qashqai aynı zamanda 40 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeli finansman desteği sunuyor.

Nissan X-trail ise ÖTV indirimine ek yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeli 40 bin TL finansman desteği ile 188 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Markanın en küçük SUV'u Juke da 87 bin 500TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Juke 11 bin 730 TL’lik ÖTV indirimiyle 87 bin 500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 24 bin TL ve 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli finansman desteği bulunuyor.

Nissan Micra’lar, otomatik vitesli versiyonlarda 8 bin 80TL’lik ÖTV indirimiyle 70 bin 870TL’den başlayan fiyatlar ve 24 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile bayilerde yerini almış durumda. Nissan’ın pick-up modeli Navara, Kasım ayı boyunca 17 bin 950 TL KDV indirimiyle 107 bin 950 TL’den başlayan fiyatlara ek olarak, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satışta olacak.

DUSTER'LAR 69.900 TL'DEN BAŞLIYOR

Dacia, Kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak yüzde sıfır faiz oranı sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2.49 sabit faiz oranı ile birlikte 4 bin TL indirim yer alıyor.

Kasım ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 69 bin 900TL, Sandero 77 bin 250TL, Logan MCV 74 bin 250TL, Dokker 57 bin 50TL, Lodgy ise 89 bin 800TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

50 BİN LİRA İNDİRİM YAPTI

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi Eclipse Cross ve L200 modellerinde Kasım ayı boyunca ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra takas ve kredi desteği sunuyor. Kampanya kapsamında Mitsubishi Eclipse Cross ÖTV indirimine ilave olarak 50 bin TL’ye varan indirimler ile takas desteği satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Mitsubishi L200 KDV indirimine ek 32 bin TL’ye varan indirim, takas desteği ve kredi oranları aile satışa sunuluyor.

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