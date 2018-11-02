Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Ekim Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485 bin 27 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719 bin 95 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Ekim ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,68 oranında azalarak 379 bin 274 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 547 bin 109 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,51 azalarak 105 bin 753 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 171 bin 986 adet satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI EKİM AYINDA YÜZDE 76,5 AZALDI



2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21 bin 571 adet oldu. 91 bin 752 adet olan 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 76,49 oranında azaldı. Bu dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,15 azalarak 16 bin 809 adet oldu. Geçen sene 70 bin 488 adet satış gerçekleşmişti. Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77,61 azalarak 4 bin 762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21 bin 264 adet satış yaşanmıştı.

2018 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 33,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27,9 azalış izlendi.

Ekim ayı sonunda 124 adet elektrikli ve 3 bin 331 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,44 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 153 bin 374 adet ile sahip oldu.

Ekim ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,94’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,50’ye yükseldi. Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 55,7 pay alan C (211 bin 155 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,7 pay, 192 bin 428 adet) oldu.

Ekim ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,50 pay ile Van (72 bin 445 adet), ardından yüzde 12,21 pay ile Kamyonet (12 bin 915 adet), yüzde 10,46 pay ile Pick-up (11 bin 59 adet) ve yüzde 8,83 pay ile Minibüs (9 bin334 adet) yer aldı.

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