DACIA
Mart ayında Dacia’da da Renault'ta olduğu gibi tüm binek ve hafif ticari modellerde geçerli artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.
Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39.90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.90 TL gibi günlük ödeme seçenekleri ile müşterilere sunuluyor.
Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko’da da bin TL indirim sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile de yüzde 1.99 faiz oranı seçeneği ile Daci sahibi olunabiliyor.
Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 60.000TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı devam ediyor.
HONDA
Honda’nın Mart ayı kampanyası kapsamında CR-V, Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için yüzde 0.5 faiz oranı ile kredi sunuluyor.
CR-V için Honda, Mart ayı boyunca 100 bin TL’ye 15 ay vade ile yüzde 0.5 faiz oranı ile kredi kullanımı sağlıyor.
Honda Civic Sedan’ın benzinli ve Elegance ECO versiyonunda 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Benzinli Civic Hatchback’te de 30 bin TL’ye kadar yüzde 0.5 oranla kredi kullanılabiliyor.
Kampanyaya dahil olan Civic modellerinin dizel motorlu versiyonlarında da aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 50 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca LPG’li versiyon olan ECO modelinin Executive donanımında da 50 bin TL’ye kadar kredi kampanyası bulunuyor.
JEEP
Jeep, geçtiğimiz ay devreye aldığı kampanyasını Mart ayında da sürdürdüğünü açıkladı. Ay sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Renegade modellerinde ÖTV ve tüm indirimlere ek olarak eski otomobilini getirenlere 10 bin TL takas seçeneği sunuluyor.
Renegade, kampanya süresince 50 bin TL’ye kadar 12 vadeyle yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.
Mart ayı boyunca 2018 model Jeep Compass satın almak isteyenlere de çeşitli kampanyalar sunan marka, 100 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle yüzde 1.49 faiz oranlı, eşit ödemeli kredi seçeneği sunuyor.
RENAULT
Renault, Mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.
Artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olunabiliyor.
Kampanya dahilinde Clio HB modelinde 30 bin TL peşinat ile bin 500TL’den başlayan taksit seçeneği sunuluyor.
Megane Sedan’da 35 bin TL peşinat ile 2 bni TL aylık taksit sunulurken, Captur modeli için 40 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit bulunuyor.
Kampanyada Kadjar ise 55 bin TL peşinat ve 3 bin TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1.99 faiz oranı yer alıyor.
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