Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları yüzde 47.45 oranında azalarak 93 bin 228 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde hafif ticari araç pazarı da yüzde 49.73 oranında azaldı ve 26 bin 212 adet oldu.

NİSAN AYINDAKİ DARALMA YÜZDE 56 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

ODD'nin açıkladığı verilere göre, 2019 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56,46 daralma ile 30 bin 971 adet oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.69 azalarak 24 bin 416 adete geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 59.08 azaldı ve 6 bin 555 adet olarak gerçekleşti.

2019 yılı Nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 48.7 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48.5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27.1 azalış izlendi.

HIBRIT SATIŞI YÜZDE 87 ARTTI

Yılın ilk dört ayında pazardaki dikkat çeken gelişme ise hibrit otomobillerde yaşandı. 2018 Ocak-Nisan döneminde bin 489 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, aradan geçen bir yıl içinde söz konusu otomobillerin satışı yüzde 87.44 oranında artarak 2 bin 791 adede yükseldi.

Böylece, hibrit otomobillerin pazar payı da bir yıl içinde yüzde 0.84'ten yüzde 2.99'a çıkmış oldu. Bu durumda, 2 aydır satışta olan yerli üretim hibrit sedan otomobil etkili oldu.

Ocak-Nisan döneminde, dizel otomobillerin pazar payında 5 puanlık bir azalma yaşandı. Yılın ilk dört ayında satılan otomobillerin yüzde 54.63'ü dizel olurken, pazar payını 2 puan artıran benzinli otomobiller ise Nisan sonunda yüzde 38.61'lik bir pay elde etti.

ODD raporunda, 2019 yılı Nisan ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçların oluşturduğu belirtildi. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 62 pay alan C segmentinin ulaştığı kaydedildi.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipini yüzde 51.8 pay ile yine sedan otomobillerin oluşturduğu gözlemlendi.

Yılın ilk dört ayında en çok satılan 5 otomobile bakıldığında da, Fiat Egea sedan 13 bin 678 adet ile birinci olurken, Renault Clio 5 bin 839 adet ile ikinci, Renault Megane sedan 6 bin 73 adet ile üçüncü, Toyota Corolla 4 bin 207 adet ile dördüncü ve Honda Civic sedan 4 bin 102 adet ile en çok satılan beşinci model oldu.