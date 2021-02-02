Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobil
ABONE OL

Otomotiv pazarı Ocak'ta yüzde 60.3 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60.3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.6 oranında artarken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59.2 arttı

Otomotiv pazarı Ocak'ta yüzde 60.3 büyüdü
HABERTURK.COM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 60.3 oranında arttı.

Yılın ilk ayında otomobil satışları 2geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.6 oranında artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59.2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35.8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4.6 azaldı.

Benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları bin 849 adetle yüzde 5.2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrikli otomobil fiyatları ne olacak - haberler
OTOMOBİLElektrikli otomobil fiyatları ne olacak?
Son dakika... Elektirkli araçlarda ÖTV artışı Resmi Gazete'de
OTOMOBİLElektrikli araçlara ÖTV zammı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürücüsüz yerli otobüsü tanıttı! Atak Electric özellikleri
OTOMOBİLCumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürücüsüz yerli otobüsü ...
İkinci el araçta birlik çağrısı
OTOMOBİLİkinci el araçta birlik çağrısı
DS dördüncü showroomu İzmir'de açtı
OTOMOBİLFransız sedan 2021'de satışa sunulacak
İKİNCİ PERDE| Yeni Nissan Juke FİYATI ne kadar? Son dakika: Türkiye'de!
OTOMOBİLJuke'ta 11 yıl sonra ikinci perde
Otomotiv tedarik sanayisi 2021'de toparlanma bekliyor
OTOMOBİLTedarik sanayisinde kayıp 22 milyar TL
Otomotiv ihracatında 2020'de "aslan payı" Bursa'nın oldu
OTOMOBİLOtomotiv ihracatında aslan payı Bursa'nın
25 ülkeyi solladık - Haberler
OTOMOBİL25 ülkeyi solladık
Araç kiralama sektörü vites yükseltti
OTOMOBİLAraç kiralama sektörü vites yükseltti