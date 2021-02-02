HABERTURK.COM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 60.3 oranında arttı.

Yılın ilk ayında otomobil satışları 2geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.6 oranında artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59.2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35.8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4.6 azaldı.

Benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları bin 849 adetle yüzde 5.2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.