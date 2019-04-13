Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2019 yılı Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, yılın ilk üç aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 361 bin 516 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 238 bin 822 adet oldu.

Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında azalarak 90 bin 888 adet olurken, otomobil pazarında daralmanın hızı yavaşlama trendini sürdürdü ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 daralmayla ve 68 bin 812 adetlik satış gerçekleşti.

TİCARİ DE ÜRETİM DÜŞTÜ İHRACAT ARTTI

OSD raporunda yer alan verilere göre, ticari araç grubunda toplam üretim, yılın ilk üç aylık döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında geriledi.

Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 11, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 27 seviyesinde azaldı. Ticari araç ihracatının yüzde 1 oranında artış gösterdiği bu dönemde ticari araç pazarı yüzde 48, hafif ticari araç pazarı yüzde 46 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 63 azaldı.

Ocak-Mart döneminde 209 bin 884 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 89’unu oluşturan 320 bin 213 adet taşıtın ihraç edildiği açıklanırken, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatının, 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı kaydedildi.

TRAKTÖR İHRACATINDA YÜZDE 30 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 30 artarak 3 bin 772 adet olarak gerçekleşti.

2019'un ilk çeyreğinde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 6 azalırken, yine dolar bazında otomobil ihracatı da yüzde 11 düşüş gösterdi.

Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv ihracatı 7 milyar 891 milyon 134 bin dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 2 milyar 937 milyon 114 bin dolar oldu.

Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 2 milyar 586 milyon 460 bin seviyesinde gerçekleşirken, toplam ihracat ise Euro bazında yüzde 2 artış kaydederek 6 milyar 947 milyon 188 bin düzeyine yükseldi.