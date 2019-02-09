Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2019 yılının Ocak ayına ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, OSD'nin raporunda, iç pazardaki daralmanın etkisiyle üretim de daralma yaşandığı, fakat ihracatta ise dengenin nispeten korunduğu görülüyor.

Öyle ki, Ocak ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 109 bin 871 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 71 bin 397 adet oldu.

Bu dönemde pazarda yaşanan gerileme ise, üretimin çok üstünde seyrediyor. Ocak'ta toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 14 bin 775 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı ise yüzde 59 oranında azaldı ve 10 bin 979 adete geriledi.

İHRACAT DOLAR BAZINDA YÜZDE 2, EURO BAZINDA YÜZDE 9 ARTTI

OSD raporunda açıklanan rakamlara göre, toplam otomotiv ihracatı bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında adet bazında yüzde 1 oranında azalarak 93 bin 760 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 20 oranında azalarak 58 bin 807 adet seviyesinde gerçekleşti.

Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarak 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 15 azalarak 812 milyon dolar oldu.

Euro bazında toplam ihracat yüzde 9 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 oranında azalarak 711 milyon euro seviyesinde seyretti.

Bu kapsamda, Türk otomotiv sanayii, 2019 yılının ilk ayında iç pazardaki kaybını ihracat performansı ile dengelemeye çalıştığı söylenebilir.

'TİCARİ' İHRACAT YÜZDE 67 ARTTI

OSD raporuna göre, ticari araç grubunda Ocak ayında ihracatta yüzde 67 artış yaşandığı görülüyor. Bu dönemde, toplam üretim yüzde 1 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 azaldı.

Öte yandan, hafif ticari araç grubu ihracatında ise yüzde 1 oranında artış yaşandı. 2018 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 62, hafif ticari araç pazarı da yüzde 60 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 72 daraldı.

10 YILLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ocak ayında iç pazarda yapılan satışlar 10 yıllık ortalamanın yarısının altında kalmıştı. OSD'nin açıkladığı verilere göre ise, Ocak ayındaki toplam üretim 10 yıllık ortalama olan 101.2 bin adetin üzerinde gerçekleşti.

Bu rakamdan traktör grubu çıkarılıp sadece otomobil üretimine bakıldığında da, Ocak'ta gerçekleşen 71 bin 397 adetlik üretimin 10 yıllık üretim ortalaması olan 62.8 bin adedin üzerinde kaldığı görülüyor.