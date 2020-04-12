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OSD, bu yılın ocak-mart dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde, toplam otomotiv üretimi 2019'un aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet, otomobil üretimi ise yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adet oldu. Traktör üretimi dikkate alındığında, ilk çeyrekte 348 bin 589 adet araç üretildi.

Yılın ilk çeyreğinde, toplam ihracat bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 azalarak 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azalarak 191 bin 608 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Türkiye otomotiv sanayii, ilk çeyrekte toplam 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

KORONAVİRÜS ETKİSİ VERİLERE YANSIDI

OSD'den yapılan açıklamaya göre, Otomotiv fabrikalarının büyük bir bölümünün üretimlerini durdurmasına sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk etkileri, özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren rakamlara yansımaya başladı.

Salgın etkisiyle beraber, mart ayında toplam otomotiv üretimi 103 bin 350 adet seviyesinde kaldı. Şubat ayında bu rakam 128 bin 3 adetti. Şubatta 87 bin 710 adet olarak kayıtlara geçen otomobil üretimi, mart ayında salgın nedeniyle yavaşladı ve 72 bin 93 adette kaldı.

Ticari araç grubunda ise üretim, ihraç pazarlarındaki daralmanın da etkisiyle yılın ilk çeyreğinde azalma eğilimine devam etti. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 azalırken, ağır ticari araç grubunda bu azalma yüzde 5, hafif ticari araç grubunda ise yine yüzde 14 oranında kaydedildi.

Aynı dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 31, hafif ticari araç pazarı yüzde 26 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 64 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk çeyreğinde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 36 gerisinde kaldı. Ticari araç grubunun mart ayı toplam üretim adeti ise 31 bin 257 adet olarak kayıtlara geçti.

PAZARDA BÜYÜME YAŞANDI

Türkiye otomotiv pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış kaydetti ve 128 bin 674 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 45 arttı ve 99 bin 630 adet olarak gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 15, hafif ticari araç pazarı yüzde 35, ağır ticari araç pazarı yüzde 45, otomobil pazarı ise yüzde 5 oranında daraldı.

İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında da, ocak-mart döneminde otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 44 oldu. Kovid-19 salgını, mart ayının ikinci yarısından itibaren otomotiv pazarını da etkiledi ve toplam pazar mart ayında 51 bin 588 adet seviyesinde kaldı.

2020 yılının ilk çeyreğinde, toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak, 276 bin 348 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azalarak 191 bin 608 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 3 bin 643 adet oldu.

Kovid-19 salgınının etkileri ihracatta da görüldü. Şubat 2020’de 102 bin 615 adet olan toplam otomotiv ihracatı, mart ayında 83 bin 771 adet gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

7.1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Ocak-Mart 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 2 azalarak 2.9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 2.6 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.