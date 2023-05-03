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Otomotivde bahar rekoru

Türkiye otomotiv pazarı son aylardaki rekor trendini nisanda sürdürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar nisan ayında geçen yıla göre yüzde 62.7 oranında büyüdü ve 97 bin 679 adede yükseldi. Böylece otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek nisan ayı sonuçları elde edildi. Yılın ilk dört ayında elektrikli araç satışları ise geçen yıla göre 5 katın üstünde arttı

Otomotivde bahar rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.3 artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 55,7 artışla 252 bin 819 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 62,7 oranında arttı ve 80 bin 831 adede yükseldi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK NİSAN AYI

Otomotiv pazarında nisan ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı rekor trendini nisan ayında da devam ettirdi.

ODMD verilerine göre, nisan ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 büyüdü ve 97 bin 679 seviyesine çıktı. Böylece 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,2 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak da kayıtlara geçti.

ODMD’nin açıkladığı rakamlara göre, Nisan ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı.

PAZARIN YÜZDE 89’U VERGİ ORANLARI DÜŞÜK ARAÇLAR

Yılın ilk dört ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 136 bin 173 adetle yüzde 53,9 pay, B segmenti otomobiller 86 bin 875 adetle yüzde 34,4 pay aldı.

SUV’LAR AÇIK ARA LİDER

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 45,5 payla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 29,6 payla sedan ve yüzde 22,5 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Bu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 51,4 artarak yüzde 85,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 52,5 artarak yüzde 0,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 102,6 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI HIZLI ARTTI

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, Ocak-Nisan döneminde benzinli otomobil satışlarının 169 bin 519 adetle yüzde 67,1 pay aldığı görülüyor.

Dizel otomobil satışları 44 bin 940 adetle yüzde 17,8 pay, hibrit otomobil satışları ise 27 bin 531 adetle yüzde 10,9 pay aldı.

Yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satışları ise 7 bin 527 adetle yüzde 3 paya ulaştı. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda 5 kattan fazla artırdı.

Bu dönemde, otogazlı otomobil satışları da 3 bin 302 adetle yüzde 1,3 pay aldı.

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