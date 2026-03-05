Canlı
        Otomotivde bugüne kadarki en yüksek şubat ihracatı

        Otomotivde bugüne kadarki en yüksek şubat ihracatı

        Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan sektörün payı ise yüzde 16.8 olarak gerçekleşti

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 14:46
        Otomotivde rekor ihracat

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisinin şubat ayı ihracatı yüzde 19 artışla 3 milyar 544 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan sektörün payı da yüzde 16.8 oldu.

        OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak bugüne kadarki en yüksek şubat ayı ihracatına imza attık ve tüm ana ürün gruplarında önemli artışlar yaşadık. Bu tablo Türk otomotiv endüstrisinin küresel tedarik zincirindeki çevikliğinin kanıtı niteliği taşıyor. Jeopolitik risklerin tam ortasındayız ama yüksek katma değerli ve yeşil dönüşüm odaklı stratejimizle sektörümüzün istikrarlı büyümesine kilitlendik. Avrupa'nın sürdürülebilirlik ve yüksek teknoloji açısından en güvenli partnerlerinden biri olmaya devam edeceğiz" dedi.

        TEDARİK İHRACATI YÜZDE 10 ARTTI

        Şubatta Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 10 artarak 1 milyar 345 milyon dolar olurken, binek otomobiller ihracatı yüzde 9 artışla 1 milyar dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 36 artışla 654 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 55 artışla 327 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 48 artışla 172 milyon dolar oldu.

        Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya artış yüzde 23 olurken, Fransa'ya yüzde 19, İtalya'ya yüzde 24, Birleşik Krallık'a yüzde 14, Belçika'ya yüzde 35 ve Çekya'ya yüzde 17 ihracat artışı, İspanya'ya ise yüzde 16 ihracat düşüşü oldu.

        Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 36 artarken, İspanya'ya yüzde 17, İtalya'ya yüzde 15, Slovenya'ya yüzde 63, Belçika'ya yüzde 48 ihracat artışı, Almanya'ya yüzde 10, Birleşik Krallık'a yüzde 41, Portekiz'e yüzde 15 ihracat düşüşü oldu.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 41, Almanya'ya yüzde 31, Fransa'ya yüzde 155, İtalya'ya yüzde 31, Belçika'ya yüzde 105 ihracat artışı, İspanya'ya yüzde 44 ihracat düşüşü kaydedildi.

        Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda Fransa'ya yüzde 44, İtalya'ya yüzde 185, Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok yüksek oranlı ihracat artışı yaşanırken, Çekicilerde ise Almanya ve Polonya'ya yüksek oranlı artışlar yaşandı.

        ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

        Şubatta ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan Almanya'ya 544 milyon dolarlık ihracat olurken, ikinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 45 artışla 459 milyon dolar ihracat yapıldı. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan İtalya'ya yönelik ihracat ise yüzde 31 artışla 338 milyon dolar oldu.

        Şubatta Slovenya'ya yüzde 30, Belçika'ya yüzde 43, Polonya'ya yüzde 20, Çekya'ya yüzde 38, Hollanda'ya yüzde 31 ihracat artışı yaşanırken Mısır'a yüzde 21 ihracat düşüşü kaydedildi

        AB ÜLKELERİNE YÜZDE 25 ARTIŞ

        Şubatta en büyük pazar olarak yüzde 76 pay alan AB Ülkelerine yüzde 25 artışla 2 milyar 686 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 10.5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Ortadoğu Ülkeleri'ne ise yüzde 67 ihracat artışı yaşandı.

