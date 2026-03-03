Otonom yapay zeka destekli operasyon yaklaşımı MWC Barcelona 2026’da ilgi gördü

Odine’in Ar-Ge ve inovasyon yapılanması OdineLabs çatısı altında geliştirilen yeni nesil otonom ve yapay zekâ destekli uçtan uca bulut ve ağ operasyon yönetimi yaklaşımı, fuarın ilk gününde sektör temsilcileriyle buluşarak katılımcılardan olumlu geri bildirimler aldığı vurgulandı.

Odine standında sergilenen canlı demo ile çoklu tedarikçili ve dağıtık dijital ortamlarda operasyonel süreçlerin yapay zeka destekli otomasyon ile nasıl yönetilebildiğine yönelik kullanım senaryoları ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Fuarın ilk günündeki sunumlarda, egemenlik odaklı (sovereign-ready) bulut mimarileri üzerinde çalışan uçtan uca operasyon yönetimi modeline yönelik senaryolar da katılımcılarla paylaşıldı.

Telekom operatörleri başta olmak üzere kritik altyapıların yönetiminde operasyonel süreçlerin yapay zekâ destekli otomasyon ile yönetilmesine yönelik bu tür yaklaşımların, regülasyona tabi ve yüksek servis sürekliliği gerektiren dijital ortamlarda önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.