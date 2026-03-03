Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.141,45 %-1,54
        DOLAR 43,9802 %0,05
        EURO 51,0621 %-0,66
        GRAM ALTIN 7.458,49 %-1,03
        FAİZ 37,29 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 118,68 %-6,76
        BITCOIN 66.537,00 %-4,16
        GBP/TRY 58,5281 %-0,74
        EUR/USD 1,1601 %-0,74
        BRENT 82,79 %6,50
        ÇEYREK ALTIN 12.194,62 %-1,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Otonom yapay zeka destekli operasyon yaklaşımı MWC Barcelona 2026’da ilgi gördü - Teknoloji Haberleri

        Otonom yapay zeka destekli operasyon yaklaşımı MWC Barcelona 2026’da ilgi gördü

        Telekomünikasyon ve dijital altyapı operasyonlarında yapay zekâ destekli otonom yönetim modelleri, Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026'nın ilk gününde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

        Giriş: 03.03.2026 - 13:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otonom yapay zeka destekli operasyon yaklaşımı

        Odine’in Ar-Ge ve inovasyon yapılanması OdineLabs çatısı altında geliştirilen yeni nesil otonom ve yapay zekâ destekli uçtan uca bulut ve ağ operasyon yönetimi yaklaşımı, fuarın ilk gününde sektör temsilcileriyle buluşarak katılımcılardan olumlu geri bildirimler aldığı vurgulandı.

        Odine standında sergilenen canlı demo ile çoklu tedarikçili ve dağıtık dijital ortamlarda operasyonel süreçlerin yapay zeka destekli otomasyon ile nasıl yönetilebildiğine yönelik kullanım senaryoları ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

        Fuarın ilk günündeki sunumlarda, egemenlik odaklı (sovereign-ready) bulut mimarileri üzerinde çalışan uçtan uca operasyon yönetimi modeline yönelik senaryolar da katılımcılarla paylaşıldı.

        Telekom operatörleri başta olmak üzere kritik altyapıların yönetiminde operasyonel süreçlerin yapay zekâ destekli otomasyon ile yönetilmesine yönelik bu tür yaklaşımların, regülasyona tabi ve yüksek servis sürekliliği gerektiren dijital ortamlarda önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hillary Clinton'ın masayı terk ettiği anlar paylaşıldı

        Temsilciler Meclisi komitesinde geçen hafta Epstein ifadesi veren eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın masayı yumruklayıp odayı terk ettiği anların videosu paylaşıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi