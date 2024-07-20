OtoTekno 12'inci bölümüyle ekrana geldi
Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin ilk elektrikli modeli Taycan ve BMW'nin retro tasarımlı motosikleti R18 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...
Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 12'inci bölümü ile ekrana geldi.
Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin ilk elektrikli modeli Taycan'ın makyajlı versiyonu ile bir başka Alman üretici BMW'nin Yamaha'nın retro tasarımlı motosikleti R18 tüm yönleri ile incelendi.
OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, yerli üretici akıllı telefon modellerinden biri olan Techno Camon hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.
14 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 12'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.
OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.