Otoyollarda fiber ağ uzunluğu 7 bin kilometreyi aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki karayolu ağında gerçekleştirdikleri fiber optik altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda, güncel teknolojileri kullanan ve tüm ulaşım modlarına entegre yerli ve milli bir akıllı ulaşım ağı sistemini hayata geçirdiklerini vurguladı. Türkiye’deki devlet ve il yolu ağının 64 bin 768 kilometre, otoyol ağının ise 3 bin 726 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, “68 bin 494 kilometrelik ulusal karayolu ağımızda güvenli, yenilikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir akıllı ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz.” diye konuştu.

REKLAM Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle karayolu ulaşımındaki trafiğin yönetiminde nesnelerin interneti (IoT) ağları ve karar destek yazılımlarının kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Tüm bu sistemlerin ortak bir merkezinin çatı yazılımı ile kontrol edileceği entegre bir AUS yapısını hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Bu projeler, yollarda zaman ve enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra trafik güvenliğini ve sürdürülebilirliği de artıracak." diye konuştu. Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında kurulacak olan sistemlerin birbirleriyle ve diğer ulaşım modlarıyla haberleşmesini sağlayacak olan etkin bir haberleşme altyapısı kurduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yolları akıllı hale getirmek için otoyol, devlet ve il yollarındaki ağ uzunluğunu 15 bin kilometreye çıkarmayı planladıklarının da altını çizdi. 15 bin kilometre fiber kablo ağı içerisinde yer alan 6 bin 973 kilometrelik yolu; yıllık ortalama günlük trafik değerleri, AUS Merkezleri’nin tesis edilmesi ve bütçe olanakları doğrultusunda önceliklendirdiklerini de belirten Uraloğlu, bunu da 5 aşamada gerçekleştireceklerini açıkladı.

Birinci aşamada, pilot bölge olan Tekirova-Antalya-Gazipaşa ile Antalya-Sandıklı bölgesinde 520 kilometrelik kesime fiber optik haberleşme altyapısı yapımının tamamlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, “İkinci aşamada, Ankara-Bursa-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırı, Ankara-İzmir, İzmir-Denizli-Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü sınırı güzergâhındaki bin 452 kilometrelik karayolu ağına daha fiber optik kablo haberleşme altyapısının yapımını tamamladık. Üçüncü aşamada ise Ankara-İstanbul-Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, İstanbul-Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü sınırı, İstanbul-İpsala güzergahlarında Karayolları İstanbul 1. ve Ankara 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ağındaki muhtelif kesimlerde Fiber Optik Kablo Haberleşme Altyapısı Tesis Edilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.