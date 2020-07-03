Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 aylık performansını açıkladı. ODD verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30.2 oranında artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında ise yüzde 66.3 artış ile 70 bin 973 adet oldu.

ODD'nin açıkladığı rakamlar, pandemi döneminde pazarın başarılı bir performans ortaya koyduğunu gösterirken, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 1 oranında artışa işaret ediyor.

Haziran ayı sonuçlarını değerlendiren ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, yıl sonu tahminlerinin pandemi döneminde 500 bin adet seviyelerine düştüğünü kaydederek, alınan sonuçlar ile birlikte 2020 yılı pazar tahminlerini 650 bin adet seviyesine yükselttiklerini belirtti.

Bilaloğlu, 2021 yılında ise pazarda 1 milyon adetlerin yeniden görülebileceğini bildirdi.

'PANDEMİ OLMASA SATIŞLAR YÜZDE 20 FAZLA OLURDU'

Bilaloğlu, yılbaşından bu yana devam eden ve pandemi sürecinde üretimlerin aksaması ile daha da belirginleşen araç bulunurluğu sorunun Temmuz'da çözüleceğini belirterek, yıl sonu beklentisini yükseltmelerinde bu durumun da etkili olduğunu kaydetti.

ODD Başkanı, yaklaşık 4 aydır devam eden koronavirüs salgını olmasaydı, Haziran'da satışların yüzde 20 kadar daha fazla olabileceğini de belirtti.

'DÜŞÜK VERGİ DİLİMİNDEKİ ARAÇ SAYISI DÜŞTÜ'

Son zamanlarda bir tüketicinin gözünü diktiği ÖTV indirimi konusuna da değinen Bilaloğlu, "Böyle bir dönemde devletten ÖTV indirimi istemek doğru olmaz. Fakat, 2 yıl önce yüzde 45 ÖTV diliminde 45 araç varken, fiyatların dövize bağlı şekilde yükselmesi ile bu sayı 7'e düştü. Bu yüzden, ÖTV matrahlarında güncelleme yapılarak tüketiciye düşük vergi diliminde daha çok araç tercihi sunulmalı. 100 TL fark ile araçların vergi dilimi artabiliyor" dedi.

'SALGINDAN SONRA YATIRIMLAR YENİDEN GÜNDEME GELECEK'

Volkswagen'in vazgeçtiği Türkiye yatırımı hakkında da açıklamalarda bulunan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Avrupa bugünlerde pandeminden başka bir şey düşünecek durumda değil. Fakat, salgın sürecinin Türkiye'yi üretim anlamında diğer ülkelerden daha öne çıkardığını görmekteyiz. Bu süreçte Türkiye'nin mühendislik birikimi ve jeopolitik konumu bir avantaja dönüştü. Avrupa'da pandeminin yavaşlaması ile birlikte yatırımlar yeniden gündeme gelir" dedi.