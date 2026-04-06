ÖTV'siz araç listesi: Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı? ÖTV'siz Engelli araç modelleri
ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 yılı itibarıyla yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinde önemli gelişmeler yaşandı. Teklifin bazı maddeleri kabul edilirken, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeni bir düzenleme de metne eklendi. Özellikle hurda teşviki, engelli vatandaşlara sağlanacak ÖTV muafiyeti ve emeklilere yönelik olası haklar milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Peki, Meclis süreci nasıl ilerliyor ve ÖTV'siz araç düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? İşte ÖTV'siz araç marka ve modelleri..
2026 ÖTV’siz araç gelişmeleri yakından takip edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden gelen son dakika haberleri milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Ekonomi paketine eklenen yeni maddeyle birlikte, özellikle yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletilirken, hurda teşviki ve emeklilere araç alım hakkı yeniden gündeme taşındı. Araç sahibi olmak isteyenler şimdi “ÖTV’siz araç düzenlemesi yasalaştı mı, kimleri kapsıyor, hangi modeller alınabilecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ SON DURUM NE?
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi, düzenlemeye yeni bir madde ihdas edildi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor. Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan kişiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına dair resmi sağlık kurulu kararı bulunan engelli bireyler de, Kanun’da belirtilen taşıtların ilk satın alımında on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Böylece sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilerin de araç edinirken vergi avantajından faydalanmasının önü açılmış oldu.
Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi ödemeden otomobil satın alma hakkına sahip bulunuyor. Engel oranı bu seviyenin altında olan kişiler için ise vergi muafiyetinden yararlanabilmenin temel şartı, aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması olarak uygulanıyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlarken, her engel grubuna göre farklı kriterler içeriyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.
EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.
Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.
ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR LİSTESİ 2026
1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2.873.900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.