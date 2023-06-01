Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları...