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Oyun girişimcisine özel yazılım laboratuvarı kurdular

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde teknoloji şirketi Lenovo’nun desteği ve iş birliği ile “Yazılım Laboratuvarı” kuruldu. Laboratuvarın, hem üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri vermek hem de oyun geliştiricilerin oyunlarını canlı test etmesini sağlamak amacıyla donatıldığı kaydedildi.

Oyun girişimcisine özel yazılım laboratuvarı kurdular
HABERTURK.COM

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde teknoloji şirketlerinden Lenovo desteği ve iş birliği ile “Yazılım Laboratuvarı” hayata geçirildi. Üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri verilecek laboratuvarda, ThinkPad ve ThinkCenter İş İstasyonları kullanılacak. Laboratuvarda yazılacak yazılım ve oyunların canlı test edilmesi için de Legion bilgisayarlardan faydalanılacağı kaydedildi. Laboratuvarda üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimlerinin verileceği de belirtildi.

Laboratuvarın tanıtım toplantısı ve protokol imza töreni, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde, İTÜ ARI Teknokent’ten canlı yayın ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu yazılım laboratuvarı hakkında, "Türkiye’nin geleceğinin ve ekonomisinin sürdürülebilirliği için toplumun teknolojiyi üreten tarafa sağlam adımlarla geçmesi hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda kurduğumuz İTÜ ARI Teknokent yazılım laboratuvarımızın genç girişimcileri güçlü bir alt yapıyla daha parlak bir geleceğe hazırlayacağına inanıyorum" dedi.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da, Çalışmalarını her zaman teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odağında tutan İTÜ ARI Teknokent olarak, farklı aşamalardaki firma ve girişimler için farklı destekler sunmak, ülkemiz için ticari değer üretmelerini sağlamak ve onları global temsilcimiz haline getirmek en önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Lenovo iş birliği ile açılan yazılım laboratuvarımızın da başta İTÜ olmak üzere tüm üniversite gençlerinin ve girişimcilerimizin teknoloji üretme yolculuklarına ve hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Burada düzenlenecek eğitimler ve workshoplar ile çok kısa sürede son derece etkili çıktılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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