        'How I Met Your Mother' oyuncusu Nick Pasqual eski sevgilisini öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu

        Oyuncu Nick Pasqual eski sevgilisini öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu

        'How I Met Your Mother' dizisiyle tanınan Nick Pasqual, eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüsten ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Pasqual, şimdi de eski kız arkadaşı tarafından cinsel saldırı iddiasıyla dava edildi

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Ömür boyu hapis cezası alabilir

        'How I Met Your Mother' dizisiyle tanınan Nick Pasqual, eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs suçundan mahkum edildikten sonra, şimdi de cinsel saldırı iddiasıyla dava edildi.

        36 yaşındaki oyuncu, 8 Mayıs'ta cinayete teşebbüs, birinci derece konut hırsızlığı ve kız arkadaşını yaralama suçlarından suçlu bulunmasının ardından, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Pasqual'ın ceza duruşması, 2 Haziran'da yapılacak.

        Pasqual, Mayıs 2024'te, Hollywood'da makyaj sanatçısı olan, ayrıldığı kız arkadaşı Allie Shehorn'u, evinde defalarca bıçaklayarak yaşam mücadelesi vermesine yol açmıştı.

        Şimdi ise Shehorn, Pasqual'ın Nisan 2024'te, ikilinin birlikte olduğu dönemde kendisine saldırdığını ve tecavüz ettiğini iddia ediyor.

        Mahkeme belgelerine göre Shehorn, eski sevgilisinin, ilişkileri boyunca kendisine kontrolcü, baskıcı, tehditkar ve fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu ve bu istismarın zamanla arttığını öne sürdü.

        Yeni davada ayrıca, Pasqual'ın mahkumiyetine yol açan bıçaklama saldırısı da yeniden ele alınıyor. Dava dosyalarında, Shehorn'un ifadesine göre Pasqual, sabahın erken saatlerinde evine girmiş ve onu öldürme niyetiyle boğazından, göğsünden, sırtından, karnından, kollarından ve bileklerinden 20'den fazla bıçak darbesi indirmişti.

        Shehorn, acil ameliyat ve yoğun tıbbi tedavi sonrasında ölümden kurtulduğunu ancak kalıcı yaralanmalar, duygusal travma ve devam eden tıbbi masraflarla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

        Shehorn, cinsel saldırı, cinsiyet temelli şiddet, saldırı, darp, kasten duygusal travmaya neden olma ve ihmalden dolayı tazminat ve cezai tazminat talep etti.

        Öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan Pasqual, şimdi ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. Oyuncu, kanlı saldırının ardından Meksika'ya kaçmaya çalışmış, ancak henüz ABD'deyken yakalanmıştı.

        Yaralamanın gerçekleştiği sırada Shehorn, ayrı yaşadığı sevgilisi hakkında zaten uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Shehorn, 2024 yılında erkek arkadaşının kendisini kemerle dövdüğünü, evlerindeki birkaç kapıyı kırdığını ve ona tecavüz edip boğmaya çalıştığını söylemişti.

        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı

        CHP, iki lüks minibüsü satışa çıkardı. Camlarında "satılık haram araç" yazan araçlar, parti genel merkezinin bahçesine getirildi.  (AA) 

