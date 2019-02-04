Ozan Güven: Anahtarlarımı versinler!

Giriş: 04.02.2019 - 10:52 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz günlerde Karadağ'dan ev alıp Avrupa Birliği vatandaşı olacağı yönünde haberlere konu olan Ozan Güven, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Güven, muhabirlerin sorularını yanıtladı

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    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Karadağ'dan ev alıp Avrupa Birliği vatandaşı olacağı yönünde haberlere konu olan Ozan Güven, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

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    Konu ile ilgili soru sorulunca gülümseyen Ozan Güven, "Madem ev almışım anahtarlarımı versinler, getirsinler. Almadım öyle ev... Hepsi yanlış bilgi' dedi. 

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