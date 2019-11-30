Almanya 1. Bundesliga'da 13. haftanın açılış maçında Schalke 04 ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Schalke 2-1'lik skorla kazandı.
Schalke, 23. dakikada Ozan Kabak'ın asisti ve Benito Raman'ın golüyle öne geçti. Union Berlin, 36. dakikada Marcus Ingvartsen'in penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Schalke'ye galibiyeti getiren golü 86. dakikada Suat Serdar attı.
Milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise 84. dakikada Raman'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Schalke, puanını 25'e yükseltti. Union Berlin ise 16 puanda kaldı.
Schalke, gelecek hafta Leverkusen'e konuk olacak. Union Berlin ise sahasında Köln'ü ağırlayacak.
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