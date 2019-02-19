Türkiye elektrik piyasasının gelişimi hakkında bilgi almak üzere Türkiye’ye gelen Özbek heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ardından enerji sektöründeki kamu kurumları ile toplantılar gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra Elektrik Üreticileri Derneği’ni ziyaret etti.

Heyetin başkanlığını yapan Uzbekenergo’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jahongir Obidjonov, Özbekistan elektrik sektöründe başlatmayı hedefledikleri serbestleşme için Türk özel sektörünün deneyim ve önerilerini EÜD’den dinlemek istediklerini vurguladı. EÜD Başkanı Cem Aşık ve dernek yöneticileri heyete yaptıkları sunumla, Türkiye elektrik piyasasının gelişimi ve mevcut durumunu aktararak özel sektörün deneyimlerini paylaştı.

Özbek heyet, EÜD’den aldıkları bilgilerin çok yararlı ve yol gösterici olduğunu belirtti ve EÜD’ü Özbekistan’da ağırlamaktan mutlu olacaklarını ifade etti.