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HaberlerMagazinÖzcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den Feyza Aktan'a karşı koruma kararı
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Sibel Semerci'den Feyza Aktan'a karşı koruma kararı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, kendisine hakaret ettiği ve iftira attığını iddia ettiği Feyza Aktan'a karşı koruma kararı aldırdı. Aktan, 2 ay boyunca Semerci'ye yaklaşamayacak ve hakkında konuşamayacak

Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci'den Feyza Aktan'a karşı koruma kararı
Koruma kararı aldırdı
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DHA

Sibel Semerci avukatı Candaş Gürol aracılığı ile Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede "Feyza Aktan müvekkilime karşı hasmane bir tutum içerisine girmiştir. Ortak tanıdıklarına müvekkilimi kötüleyici ve asılsız ifadeler kullanmakta ve özellikle sosyal medyada da müvekkilim aleyhine nahoş söylemlerde bulunmaktadır. İyi bir aile sahibi, işinde gücünde bir insan olan müvekkilim, Feyza Aktan'ın eylemlerinden endişe duymaktadır" denildi.

"MÜVEKKİLİMİN VE AİLESİNİN HUZURU KALMAMIŞTIR"

Dilekçede "Feyza Aktan'ın eylemleri nedeniyle müvekkilimin ve ailesinin huzuru kalmamıştır. Müvekkilim başarılı bir makyaj uzmanı olup üzerine atılmış asılsız iddialardan dolayı itibar kaybı yaşaması ihtimali nedeniyle de derin endişe duymaktadır. Feyza Aktan'ın müvekkilimin şahsını karalamak, aile düzenini bozmak, iş itibarını zedelemekten hiç çekinmediği halihazırdaki eylemlerinden anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemlerin nereye varacağı, bir sonraki eylemin boyutunun ne olacağı belirsizdir. Zira karşı tarafın bu eylemlerinin artarak devam edeceği şeklinde söylemleri olduğu da öğrenilmiştir. Herkes gibi müvekkilin de huzurlu bir şekilde yaşamaya hakkı vardır. Fakat Feyza Aktan'ın eylemeleri nedeniyle müvekkilim hiçbir sebep yokken normal hayatına devam edememekte; her an stres, gerilim, tedirginlik ve korku yaşamaktadır. Feyza Aktan hakkında, müvekkilim lehine koruyucu ve önleyici tedbirler alınmasını talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İKİ AY YAKLAŞAMAYACAK

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi de Sibel Semerci'nin iki ay süreyle korunmasına karar verdi. Feyza Aktan 2 ay boyunca Sibel Semerci'ye yaklaşamayacak ve Semerci hakkında hakaret, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. Bir oğlu olan çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi hakkında çeşitli suçlardan şikayetçi oldu, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, abi ve kardeşin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar vermişti. Ardından Deniz, oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Son olarak da ünlü şarkıcı hakkında yaralama suçundan dava açılmıştı. Tüm bu süreçler devam ederken de Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci sosyal medyada karşı karşıya gelmişti.

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