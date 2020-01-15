Özden Zeynep Oktav kimdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi için sarf ettiği “Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını” sözlerine kızıp, profilinde yer alan Prof. Dr. unvanını sildi. İşte Özden Zeynep Oktav hakkında detaylar...

ÖZDEN ZEYNEP OKTAV KİMDİR?

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Geçmişten günümüze Türkiye ve Ortadoğu İlişkileri üzerine bir çok makale yayınlamıştır.

2011 yılında YÖK bursu ve 2013 yılında Tübitak bursu ile Cambridge ve St. Andrews üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1987 yılında aynı üniversitede Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans, 1992 yılında ise Boğaziçi Üniversitesinde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2006 yılında Doçent olmuştur.