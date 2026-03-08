Özer Çak yazdı: Fenerbahçe ipten döndü!

Fenerbahçe, Avrupa’ya erken veda etmenin ve ligde üst üste aldığı beraberliklerle şampiyonluk yarışında yara almanın ardından sahasında Samsunspor’u konuk etti. Üstelik bu mücadele, ezeli rakip Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında kazandığı derbinin hemen ardından oynanınca sarı-lacivertliler için psikolojik açıdan da büyük önem taşıyordu. Ancak karşılaşmanın başlangıcı, Fenerbahçe adına sahadaki sıkıntıların ne kadar derinleştiğini gösteren bir tablo ortaya koydu.

Takımdaki eksikler nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco mücadeleye üçlü savunma sistemiyle başladı. Ancak kağıt üzerindeki bu üçlü savunmanın en dikkat çekici yönü, savunma hattındaki oyuncuların hiçbirinin doğal stoper olmamasıydı. Bek orijinli oyunculardan kurulan bu hat, daha maçın başında alarm verdi. Nitekim dakikalar 11’i gösterdiğinde Samsunspor’un golcüsü Mouandilmadji, Fenerbahçe savunmasının ortasında tamamen boş kaldı ve yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe bu gole kısa sürede Guendouzi ile karşılık vererek skoru eşitlese de savunmadaki zaaflar ortadan kalkmış değildi. Samsunspor’un ilk golünün bir benzeri kısa süre sonra tekrarlandı. Mouandilmadji bir kez daha Fenerbahçe savunması içinde boş kaldı ve takımını yeniden öne geçirdi. Sarı-lacivertliler adına ilk yarı, hem oyun hem de savunma organizasyonu açısından tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. İki gol de neredeyse aynı hatanın sonucu gelirken Fenerbahçe savunması adeta dağıldı.

Bu bölümde eleştirilerin odağındaki isimlerden biri de kaleci Ederson oldu. Sezon boyunca performansı tartışılan Brezilyalı kaleci, tribünlerin tepkisini ciddi şekilde hissetti. Mert Müldür de taraftarın hedef aldığı bir diğer isimdi. Ancak ilk 45 dakikanın en çok tartışılması gereken tarafı sahadaki bireysel performanslardan çok kadro yapılanmasıydı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımın sezonun en kritik haftalarından birinde sahaya doğal stoperi olmayan bir savunma hattıyla çıkması, eleştirilerin doğal olarak yönetim tarafına yönelmesine neden oldu. Bu tabloyla Fenerbahçe’nin devre arasına 2-1 geride girmesi de kaçınılmaz oldu.

İkinci yarıda da sahadaki görüntü uzun süre değişmedi. Fenerbahçe oyuna tempo katmakta zorlandı ve rakip kalede etkili olmakta güçlük çekti. Sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki ilk ciddi tehlikesi 68. dakikada Sidiki Cherif’in şutuyla geldi. Ardından Kerem Aktürkoğlu ile de zaman zaman rakip savunmayı zorlayan Fenerbahçe, aradığı golü maçın son bölümünde buldu. 89. dakikada Dorgeles Nene’nin golü skoru eşitledi ve Kadıköy’de umutları yeniden canlandırdı.

Ancak asıl kırılma anı uzatma dakikalarında yaşandı. Bu kez sahneye çıkan isim Sidiki Cherif oldu. Son anlarda attığı golle skoru 3-2’ye getiren genç oyuncu, Fenerbahçe’yi adeta ipten aldı ve takımına belki de sezonun en kritik galibiyetlerinden birini kazandırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdi. Ancak tabeladaki galibiyet, sahadaki oyunun yarattığı soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Kendi sahasında Samsunspor karşısında 88 dakika boyunca geride oynayan ve oyun olarak da rakibinin gerisinde kalan bir takımın şampiyonluk yarışında ne kadar dayanabileceği ciddi bir soru işareti olarak duruyor.

Bugünkü tabloya bakıldığında bu galibiyet, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını belki bir iki hafta daha canlı tuttu. Ancak o süreçte sarı-lacivertlilerin en büyük beklentisi Milan Skriniar’ın sakatlıktan dönmesi olacak gibi görünüyor. Çünkü savunma hattındaki sorunlar bu şekilde devam ederse aynı hataların tekrar yaşanması kaçınılmaz.

Evet, bu galibiyet çok değerli. Ancak şampiyonluk yolunun en kritik haftalarından birinde sahaya doğal bir stoperle bile çıkamıyorsanız, yönetimin de şapkayı önüne koyup durumu sorgulaması gerekir. Skriniar’ın sakatlıktan dönemediği senaryoda ise teknik direktör Domenico Tedesco’nun yeni bir çözüm üretmesi, en azından savunma hattını daha sağlam bir yapıya kavuşturması şart. Aksi halde Süper Lig’deki hemen her takım Fenerbahçe kalesinde kolayca tehdit yaratabilecek bir ortam bulacaktır.