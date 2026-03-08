Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: Fenerbahçe ipten döndü! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: Fenerbahçe ipten döndü!

        Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in attığı golle 3-2 mağlup etti. HT Spor Editörü Özer Çak mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 08.03.2026 - 23:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fenerbahçe ipten döndü!"

        Fenerbahçe, Avrupa’ya erken veda etmenin ve ligde üst üste aldığı beraberliklerle şampiyonluk yarışında yara almanın ardından sahasında Samsunspor’u konuk etti. Üstelik bu mücadele, ezeli rakip Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında kazandığı derbinin hemen ardından oynanınca sarı-lacivertliler için psikolojik açıdan da büyük önem taşıyordu. Ancak karşılaşmanın başlangıcı, Fenerbahçe adına sahadaki sıkıntıların ne kadar derinleştiğini gösteren bir tablo ortaya koydu.

        Takımdaki eksikler nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco mücadeleye üçlü savunma sistemiyle başladı. Ancak kağıt üzerindeki bu üçlü savunmanın en dikkat çekici yönü, savunma hattındaki oyuncuların hiçbirinin doğal stoper olmamasıydı. Bek orijinli oyunculardan kurulan bu hat, daha maçın başında alarm verdi. Nitekim dakikalar 11’i gösterdiğinde Samsunspor’un golcüsü Mouandilmadji, Fenerbahçe savunmasının ortasında tamamen boş kaldı ve yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

        REKLAM

        Fenerbahçe bu gole kısa sürede Guendouzi ile karşılık vererek skoru eşitlese de savunmadaki zaaflar ortadan kalkmış değildi. Samsunspor’un ilk golünün bir benzeri kısa süre sonra tekrarlandı. Mouandilmadji bir kez daha Fenerbahçe savunması içinde boş kaldı ve takımını yeniden öne geçirdi. Sarı-lacivertliler adına ilk yarı, hem oyun hem de savunma organizasyonu açısından tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. İki gol de neredeyse aynı hatanın sonucu gelirken Fenerbahçe savunması adeta dağıldı.

        Bu bölümde eleştirilerin odağındaki isimlerden biri de kaleci Ederson oldu. Sezon boyunca performansı tartışılan Brezilyalı kaleci, tribünlerin tepkisini ciddi şekilde hissetti. Mert Müldür de taraftarın hedef aldığı bir diğer isimdi. Ancak ilk 45 dakikanın en çok tartışılması gereken tarafı sahadaki bireysel performanslardan çok kadro yapılanmasıydı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takımın sezonun en kritik haftalarından birinde sahaya doğal stoperi olmayan bir savunma hattıyla çıkması, eleştirilerin doğal olarak yönetim tarafına yönelmesine neden oldu. Bu tabloyla Fenerbahçe’nin devre arasına 2-1 geride girmesi de kaçınılmaz oldu.

        İkinci yarıda da sahadaki görüntü uzun süre değişmedi. Fenerbahçe oyuna tempo katmakta zorlandı ve rakip kalede etkili olmakta güçlük çekti. Sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki ilk ciddi tehlikesi 68. dakikada Sidiki Cherif’in şutuyla geldi. Ardından Kerem Aktürkoğlu ile de zaman zaman rakip savunmayı zorlayan Fenerbahçe, aradığı golü maçın son bölümünde buldu. 89. dakikada Dorgeles Nene’nin golü skoru eşitledi ve Kadıköy’de umutları yeniden canlandırdı.

        REKLAM

        Ancak asıl kırılma anı uzatma dakikalarında yaşandı. Bu kez sahneye çıkan isim Sidiki Cherif oldu. Son anlarda attığı golle skoru 3-2’ye getiren genç oyuncu, Fenerbahçe’yi adeta ipten aldı ve takımına belki de sezonun en kritik galibiyetlerinden birini kazandırdı.

        Bu sonuçla Fenerbahçe, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını yeniden 4'e indirdi. Ancak tabeladaki galibiyet, sahadaki oyunun yarattığı soru işaretlerini ortadan kaldırmadı. Kendi sahasında Samsunspor karşısında 88 dakika boyunca geride oynayan ve oyun olarak da rakibinin gerisinde kalan bir takımın şampiyonluk yarışında ne kadar dayanabileceği ciddi bir soru işareti olarak duruyor.

        Bugünkü tabloya bakıldığında bu galibiyet, Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutlarını belki bir iki hafta daha canlı tuttu. Ancak o süreçte sarı-lacivertlilerin en büyük beklentisi Milan Skriniar’ın sakatlıktan dönmesi olacak gibi görünüyor. Çünkü savunma hattındaki sorunlar bu şekilde devam ederse aynı hataların tekrar yaşanması kaçınılmaz.

        Evet, bu galibiyet çok değerli. Ancak şampiyonluk yolunun en kritik haftalarından birinde sahaya doğal bir stoperle bile çıkamıyorsanız, yönetimin de şapkayı önüne koyup durumu sorgulaması gerekir. Skriniar’ın sakatlıktan dönemediği senaryoda ise teknik direktör Domenico Tedesco’nun yeni bir çözüm üretmesi, en azından savunma hattını daha sağlam bir yapıya kavuşturması şart. Aksi halde Süper Lig’deki hemen her takım Fenerbahçe kalesinde kolayca tehdit yaratabilecek bir ortam bulacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Park yeri tartışması! Hastanelik etti

        Bahçelievler'de taksi şoförünün yumruk attığı 70 yaşındaki sürücü Erhan Efe yere düşerek ağır yaralandı; beyin kanaması geçiren Efe 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        Bakan Uraloğlu açıkladı! Uçuşlar 13 Mart'a kadar ertelendi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?