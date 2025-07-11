ÖZET İZLE | St. Pölten: 0 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi St. Pölten'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta goller 50. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Salih Uçan'dan geldi. St. Pölten- Beşiktaş maçının özetini bu sayfadan izleyebilirsiniz
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın St. Pölten takımıyla karşılaştı. Siyah-Beyazlılar, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'nın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
DAVID JURASEK İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi.
Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.
ST. PÖLTEN - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak diğer hazırlık maçlarının programı şöyle:
13 Temmuz Pazar:
TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)