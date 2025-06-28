Özgü Kaya'dan aşk iddialarını güçlendiren paylaşım
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın yaklaşık 1,5 aydır aşk yaşadığı yönündeki iddialar, ikilinin birlikte bir etkinliğe katılması ve Kaya'nın sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti
Geçtiğimiz saatlerde, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın yaklaşık 1,5 aydır aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
İddiaların ardından ikilinin birlikte bir etkinliğe katılması, sonrasında ise Özgü Kaya’nın o anlara dair sosyal medya hesabından paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan, Dalkılıç ve Kaya'nın birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeleri de dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram