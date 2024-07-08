Özkan Uğur vefatının birinci yılında anılıyor

2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 'Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal ile başrolleri paylaştığı 'Yeter Anne' isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Özkan Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti.

2004'te 'G.O.R.A.'da 'Garavel' karakterini canlandırdı. 'G.O.R.A.'nın soundtrack'i için yaptığı 'Olduramadım' isimli şarkıyla ilk solo çıkışını gerçekleştirdi.