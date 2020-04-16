AA

Çukurova'daki pamuk üreticileri, geçen yıl oluşan düşük fiyat sonrası bu yıl pamukta kilogram başına en az 1,5 lira destek primi verilmesini talep ediyor.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de geçen yıl 428 bin 910 dekar alanda yaklaşık 235 bin ton kütlü pamuk elde eden üreticiler, bu yıl ekim çalışmalarına başladı.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yılda fasılalarla ekim alanı daralan ve genişleyen pamukta geçen yıl uzun bir süreden sonra çok geniş bir ekim alanına ulaştıklarını, iyi bir rekolte elde ettiklerini belirtti.

Ulaşılan ekim alanı ve üretim miktarına karşı oluşan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Uzun yıllar sonra geçen yıl ulaşılan rakamlar bizi memnun etse de fiyatlar tatmin edici olmadı. Bir önceki yıl 4,5 lirayı bulan pamukta geçen yıl 3 lira civarında fiyat oluştu. Kilogram başına da 80 kuruşluk destek verilmişti. Bunun etkisiyle üretimde epey bir azalma olacağını düşünüyoruz. Pamuk gibi bir bitkide ekim alanının azalmaması, epey bir süre sonra yakalanan bu ivmenin düşmemesi için üreticilerimiz en azından kilo başına 1,5 lira destek bekliyor. Bu destek fiyatı da bir an önce açıklanırsa böylesine bir ürünün üretimindeki düşüşü en az miktarda yaşarız."

PAMUK STRATEJİK BİR ÜRÜN

Bilgiç, pamuğun sadece bir tarım ürünü olarak değerlendirilemeyeceğini, ham maddesi olan tekstilin yanı sıra sapından çekirdeğine kadar ham yağ, gıda, yem gibi çok farklı sanayi kollarında kullanılan stratejik ve katma değeri yüksek bir bitki olduğunu belirtti.

Pamuğun bu özelliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendisini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Pamuk her zaman stratejik ürün oldu. Şu anda tüm dünyada sağlık ve gıda sektörleri ön plana çıkarken bu sektörlerde kullanılan maske ve özel kıyafet üretimi açısından da tekstil sektörü önemini korumaya devam etmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, Kovid-19 nedeniyle insanların ve sağlık sektörünün hayati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırmalıdır. Bunun için üreticilerin ve sektörün desteklenmesi gerekir. "

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir de fiyatın üretimi karşılamaması nedeniyle bu yıl üreticilerin pamuğu tercih etmede çekimser kalabileceklerini vurguladı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin, ihtiyacının ancak yüzde 60'ını karşıladığını, her yıl ortalama 800 bin ton pamuğun ithal edildiğini kaydeden İncefikir, "Elimizde ihtiyacımız olan pamuğun tamamını karşılama imkanı varken üreticilerimizi bu yönde destekleyerek pamuk ekim alanlarını aktif tutmalıyız. Bu yıl destek beklentimiz en az 1,5 liradır. Bu fiyatla pamuk üretimi ulaştığı tempoyu devam ettirecektir." dedi.