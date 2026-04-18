        Panathinaikos - Anadolu Efes: 97-62 (MAÇ SONUCU)

        Panathinaikos - Anadolu Efes: 97-62 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonun son maçında Panathinaikos'a deplasmanda 97-62 yenilerek sezonu 19. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 00:18 Güncelleme:
        Efes, Atina'da farklı kaybetti

        Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun 38’inci ve son haftasında Panathinaikos ile karşılaştığı maçtan 97-62 mağlup ayrıldı.

        Bu sonuçla temsilcimiz, 38 maçta 12 galibiyet ve 26 yenilgi alarak normal sezonu 19’uncu sırada tamamladı.

        SALON: Telekom Center Athens

        HAKEMLER: Sreten Radovic, Carlos Cortes, Joseph Bissang

        PANATHINAIKOS AKTOR: Shorts 8, Kalaitzakis 2, Cedi Osman 9, Nunn 18, Lessort 14, Hernangomez 2, Grant, Sloukas 2, Hayes 2, Faried 14, Rogkavopoulos 24, Mitoglou 2

        ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 13, Loyd 15, Smits, Erkan Yılmaz 1, Poirier 8, Weiler-Babb 2, Lee 2, Jones 4, Beaubois 5, Dessert, Swider 2, Sarper Mutaf 10

        1'İNCİ PERİYOT: 20-16

        DEVRE: 45-38

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-43

