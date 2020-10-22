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Dijital finansman şirketi TURK Finansman, bireylerin ve şirketlerin e-ticaret alışverişlerine yönelik online platformlar üzerinden finansman sağlayan ParamKredi ile dijital kredi dönemini başlattı. Fiziki başvurunun yarattığı evrak süreçlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen ParamKredi, kredi kartı limitlerinden, kısıtlı taksit seçeneklerinden ve banka hesaplarından bağımsız yeni nesil bir finansman modeli olarak hayata geçirildi.

TURK Finansman’dan yapılan açıklamaya göre ParamKredi üyesi olan e-ticaret siteleri, kredi kartı olmayan, kredi kartı limitlerini kullanmak istemeyen, banka kredisi için şubeye gitmeyi tercih etmeyen müşterilerine, tahsilat veya senet riski almadan uzun vadeli taksit imkânı sunabilecek. Bireysel veya kurumsal müşteriler bu yeni modelle online olarak krediye ulaşabilecek.

‘SEPET DÖNÜŞÜMÜNÜ ARTIRMAK İSTİYORUZ’

İş yapış şekillerinin ve tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve dijitalleştiğini belirten Param kurucusu ve TURK Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz, “Param olarak elektronik para alanında 16 yıllık tecrübe, Mastercard, Visa, Troy ve Discover lisansları, BKM üyeliği, 6493 ve 5464 sayılı kanunlarla 2 faaliyet izni ve kendi geliştirdiğimiz teknolojimizle 11 milyar TL’ye yakın işlem hacmiyle ilk 9 ayı yüzde 120 üzerinde büyüme ile kapattık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 75’in üzerinde marka iş birliğimiz, 21 banka ve 8 kart anlaşmamızla 4.5 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyoruz” dedi. Yılmaz, “Türkiye’de bir ilk olan ParamKredi ile e-ticarette tüketicilerin finansmana hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak üye işyerlerinin de sepet dönüşümünü artırmak istiyoruz” diye konuştu.

‘FARKLI ÖDEME MODELLERİNE İHTİYAÇ VAR’

Günümüzde tüketicilerin tüm gereksinimlerini online kanallar üzerinden karşılamaya başladığını ve özellikle pandemiyle birlikte e-ticaretin toplam ticaretten aldığı payının giderek arttığını belirten TURK Finansman A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Ertürk, Türkiye’de e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91.7 milyar TL olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.

Ertürk, şunları söyledi:

“İnternet üzerinden alışveriş yapanların ödeme alışkanlıklarına baktığımızda ise yüzde 65’le kredi kartı ilk sırada yer alıyor. Yapılan alışverişlerin taksitle ödenme oranı ise yüzde 25 seviyelerinde. Öte yandan e-ticarette yılın ilk 6 ayında yüzde 64’lük bir artış yaşanırken kartlarla internet üzerinde yapılan harcamaların artışı yüzde 33 seviyelerinde kaldı. İnternetteki kart harcamalarının e-ticaret ile aynı oranda artmaması ve hala 28 milyon tüketicinin kredi kartı olmaması gibi veriler bizlere çok net gösteriyor ki, e-ticaretin gelişiminin desteklenmesi için farklı ödeme modellerine ihtiyaç var.”

AÇIK BANKACILIK İLE KREDİ HİZMETİ VERİYOR

ParamKredi’de ödemenin 36 aya varan taksitle yapılabildiğini söyleyen Ertürk, “ParamKredi ile üye işyerlerimizin müşterilerine, kredi kartına, banka hesabına ihtiyaç duymadan alışverişlerini hemen yapabilecekleri ve sadece alışveriş anında değil öncesinde de istedikleri zaman kredi limitlerini oluşturabilecekleri bir ödeme modeli sunuyoruz. Bizim bu modeli oluşturabilmemizi sağlayan, açık bankacılığa uyumlu Türkiye’de bir ilk olan Public API sistemimiz. Teknolojinin finansla buluştuğu API (Uygulama Programlama Arayüzü) bağlantılarımızla hem üye işyerlerine hem de bu alışverişi gerçekleştiren müşterilerimize alternatif finansman modeline tek elden ulaşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Param’ın 16 yıllık tecrübesi ve ulaştığı 4.5 milyon kart kullanıcısı ile elektronik para, ön ödemeli kart, online tahsilat, fiziki ve sanal POS, fatura tahsilatı, finansman, finansal yazılım ve donanım hizmetleriyle pek çok alanda önemli bir oyuncu olduklarının altını çizen Gökhan Ertürk, “ParamKredi ile dijital finansmanın ilk uygulaması avukatların harç ve masraf ödemeleri için kredi kullanımları oldu. İki ay içinde 30 milyon TL’den fazla kredi başvurusu aldık. Avukatlar gibi farklı meslek gruplarına ve e-ticaret sitelerine yeni nesil finansman modeli sunacağız. Üç yıl içinde otomotiv harici finansman kredilerinde 1.5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan yüzde 10 pay almayı hedefliyoruz” dedi.