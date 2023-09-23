Filenin Sultanları yaz olimpiyatlarına gidiyor! İşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları tarihi
Paris Olimpiyat Oyunları tarihi, 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen Türkiye Japonya maçının ardından araştırılmaya başlandı. Filenin Sultanları, elemelerdeki 6. maçında Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi. İşte 2024 Paris Olimpiyatları tarihi...
Türkiye Japonya Milli voleybol maçı 23 Eylül Cumartesi günü TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı. 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda ilk 5 maçında galibiyet elde eden Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 yenerek 6da 6 yaptı. 20 Eylül'de Arjantin'i 3-1, 22 Eylül'de Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Japonya'yı da mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına gitmeye hak kazandı. İşte 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...
2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .
32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül: Türkiye 3-1 Japonya
2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 18 Puan (6 maç)
2) Japonya - 15 Puan (6 maç)
3) Brezilya - 14 Puan (6 maç)
4) Porto Riko - 8 Puan (6 maç)
5) Belçika - 6 Puan (6 maç)
6) Arjantin - 6 Puan (6 maç)
7) Bulgaristan - 5 Puan (6 maç)
8) Peru - 0 Puan (6 maç)
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
OLİMPİYAT OYUNLARINA NASIL GİDİLİYOR?
Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlamayı garantileyerek Fransa'daki olimpiyat oyunlarına gitmeye hak kazandı.
Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.