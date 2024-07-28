Paris Yaz Olimpiyatları Futbol Google'a özel doodle oldu!
Paris Yaz Olimpiyatları Futbol Google'a doodle oldu. Paris Olimpiyatları'nda futbolda ilk karşılaşmalar tamamlandı. Google özel günlerde tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıyor. Paris Yaz Olimpiyatları'nı ana sayfasına taşıyan Google futbol organizasyonuna özel doodle hazırladı. İşte Paris Yaz Olimpiyatları hakkında tüm detaylar...
Google, Paris Yaz Olimpiyatları'nı ana sayfasına taşıdı. Google Paris Yaz Olimpiyatları futbol branşında hazırladığı doodle kullancıların erişimine sundu. Peki, "Olimpiyatlar kaç gün sürecek?" İşte Paris Yaz Olimpiyatları'na ilişkin tüm detaylar...
PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN SONA ERECEK?
Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başladı. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapıldı.
PARİS 2024 PEK ÇOK İLKE İMZA ATACAK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılacak. 306 madalya için sporcular rekabet edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024’te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak.
Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024’te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalyalara ulaşabilmek için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024’te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.