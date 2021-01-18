Parlak Bi’Fikir'lere yatırım geldi

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Zorlu Holding’inkurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsünde, 700’ü aşkın fikir arasından seçilen takımlar, 14 Ocak Perşembe günü, tohum yatırımı almak için Zorlu Grubu’nun üst yönetimine online buluşmada sunumlarını gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 takım, tohum yatırım almaya hak kazandı. Nisan ayında gerçekleşecek nihai yatırım sunumuna kadar ekipler, mentorluk görüşmeleri yapacak, çeşitli eğitimler ve danışmanlıklarla desteklenerek girişimcilik yolculuklarını sürdürecek.

Yapılan açıklamaya göre, “Parlak Bi’Fikir”in ilk döngüsünde kurum içerisinden AbilityPool ve ConcetoHub isimli iki start-up çıkaran Zorlu Holding’in çalışanları, ikinci döngüye de yoğun ilgi gösterdi. İkinci döngüde Zorlu Grubu genelinde yapılan açık çağrıya 720 fikirle çalışanlardan yanıt geldi. 168 çalışan da takımlarda yer almak için başvuru yaptı.

Tohum yatırımı almaya hak kazanan takımlardan Investingreen, çatı güneş panellerine yatırım yapılabilen bir kitlesel fonlama platformu üzerine çalışırken, BRB takımı oyunculara istediği zaman, dilediği ekrandan, arzu ettiği oyunu oynama imkanı sunan bir yazılım geliştiriyor. Buyviser takımı orta ölçekli firmalar için bir satın alma platformu üzerine çalışırken, Selfix, elektronik ürünlerin servis ihtiyaçlarını uzaktan çözmeye yönelik bir platformun geliştirilmesine odaklanıyor.

Takımlardan Cold Check, gıdaların soğuk zincir süreçlerini anlık takip etmeye yarayan bir cihaz fikri, Ne Ekersen Onu Biçersin takımı ise çiftçinin hasat hizmeti almasını kolaylaştıran bir teknoloji firması oluşturmak üzere proje geliştiriyor. Tohum yatırım almaya hak kazanan takımlardan bir diğeri olan WorkHack, serbest çalışanların, çalışma alanı bulmasını kolaylaştıran bir rezervasyon girişimine odaklanırken; Geliverio takımı da kargo şirketlerinin son teslimatta yoğunluk problemini çözen bir uygulama üzerine çalışıyor.