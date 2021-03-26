Suavi Eren

EDMUND ROTHSCHİLD

Usta oyuncu Suavi Eren, Payitaht’a güce ve paraya tapan karanlık ruh Edmund Rothschild olarak gelecek. 1845’te Fransa’da doğan ve Rothschild Bankacılık ailesinin bir ferdi olarak 55 yaşlarını izleyeceğimiz Edmund Rothschild; ilk bakışta sempatik ve aydınlık yüzlü dursa da ruhundaki karanlığı yansıtacak bir karakter olarak dikkatleri çekecek. Son derece zeki, kurnaz ve soğuk kanlı bir karakter olarak izleyeceğimiz Edmund, tüm Rothschild’ler gibi paraya ve güce tapan, dünyayı kendi oyun alanı olarak gören ve her şeyin ona hizmet etmek için var olduğuna inanan bir kimliktir. Rothschild o kadar güçlüdür ki, hiç bir savaş onun yardımı olmadan başlayamaz… Siyaset ve ekonomide o kadar güçlüdür ki, yeryüzünde onun ekonomik diktatörlüğünü silecek bir güç yok gibidir… Dünyada kutuplaşmalar yaratıp çıkan savaşlardan beslenir. Bu yüzden de kendisine engel gördüğü hak İslam’ı, onun halifesi Abdülhamid’i ve ardındaki büyük güç Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak en büyük hedeflerindendir.