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Pazar tezgahından 70 ülkeye uzanan başarı hikayesi

Manisa'da pazar tezgahlarında tekstil ürünleri satarak iş hayatına atılan girişimci, sonrasında kurduğu fabrikada ürettiği takım elbise, gömlek ve ceketleri 70 ülkeye satıyor

19.09.2018 - 13:01 | Güncelleme: AA

Fabrikasında 450 işçiyi çalıştıran girişimci Hasan Keçeci, yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1963 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hasan Keçeci, 14 yaşındayken ilçedeki bir gömlek atölyesinde çırak olarak işe başladı. Burada ustalığa kadar yükseldikten sonra 17 yaşındayken babasının kendisine verdiği büyükbaş hayvanı sermaye olarak kullanıp ticarete başlayan Keçeci, Denizli'nin Buldan ilçesinden aldığı tülbent, pantolon, kazak ve havlu gibi ürünleri Manisa'nın çeşitli ilçelerinde kurulan pazarlarda sattı.

Sabah erken saatlerden akşam 22.00'ye kadar pazarlarda satış yapan, geceleri de evindeki dikiş makinesinde pijama, gömlek ve pantolon gibi siparişleri hazırlayan Keçeci, askeri dikimevinde yaptığı vatani görevi sırasında da hazır giyimi, seri üretimi ve takım elbise dikmeyi öğrendi.

Askerliğini bitirdikten sonra Manisa'ya dönen ve bir süre daha pazarcılığa devam eden Keçeci, 11 yıl pazarcılığın ardından 1991 yılında İzmir'de küçük bir imalathanede Baggi firmasını kurdu ve erkek giyimi konusunda üretime başladı.

YILDA 180 BİN TAKIM ELBİSE ÜRETİYOR

Bütün mal varlığını 2013'te satarak İzmir'deki işini memleketine taşımaya karar veren Keçeci, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde atıl durumda olan bir fabrikayı satın alarak 3 milyon dolar yatırımla burayı üretim tesisi haline getirdi.

Fabrikasında 450 kişiyi istihdam eden ve yıllık ortalama 180 bin takım elbise üreten Keçeci, ürettiklerini başta Avrupa, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ihraç ediyor. Keçeci, yılda yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

"BİRİKİMİMİ HEMŞERİLERİMLE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Keçeci, işinde şu anda bulunduğu konuma büyük zorluklarla geldiğini, 1991'de kurduğu firmayı yaklaşık 22 yıl boyunca çeşitli ortaklıklar yaparak büyütmeye çalıştığını söyledi.

Çıraklığından bu yana memleketi Turgutlu'da bir hazır giyim fabrikası açmayı hayal ettiğini dile getiren Keçeci, işini 2013'te memleketine taşıdığını belirterek, "5 yıl önce Turgutlu'ya yerleştim ve birikimimi ve başarımı kendi halkımla ve köylümle yaşamak, paylaşmak istedim. Bir bir üretim bantları kurarak insanları tekstile alıştırarak bunu başardım. Bugün için 70 ülkeye ihracat yapıyorum. Avrupa'ya ve dünyanın her yerine mal gönderebiliyorum." diye konuştu.

 

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